¡A ley de uno! Gaiteros, Cocodrilos y Marinos ponen contra las cuerdas a sus rivales en la SPB

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La vibrante jornada de Cuartos de Final disputada este martes 19 de mayo dejó el panorama sumamente claro, pero con la mesa servida para un desenlace de infarto: aunque todavía no hay clasificados oficiales a las Semifinales, tres equipos han logrado ponerse a tan solo un triunfo de sellar su boleto a la siguiente ronda, colocando sus respectivas series 3-1.

El dramatismo, las prórrogas y la entrega en cada tabloncillo demostraron por qué los playoffs del baloncesto venezolano se viven con una intensidad única en la región.

Tres colosos a las puertas de las Semifinales

El actual campeón del circuito, Gaiteros del Zulia, hizo respetar su casa en el Gimnasio Pedro Elías Belisario Aponte de Maracaibo. En un derbi regional que se decidió en los últimos suspiros, el conjunto musical venció 69-67 a Brillantes del Zulia. La gran figura de la noche fue Nazhiah Carter, quien comandó el ataque con 20 puntos y 4 rebotes, respaldado por la muralla defensiva de Luis "Tapipa" Duarte, quien capturó 10 tableros.

Por su parte, Cocodrilos de Caracas sacó a relucir toda su jerarquía en la capital. Tras haber tropezado en el tercer compromiso, el quinteto saurio se plantó con firmeza en el Gimnasio Elio Estrada Paredes para batir en tiempo extra a Pioneros del Ávila con pizarra de 91-88. El binomio dominicano compuesto por Luis Martínez y el MVP de la temporada regular, Luis Montero, hizo estragos al registrar 22 puntos cada uno, neutralizando la tremenda línea de Heissler Guillent, quien anotó 25 tantos para la causa de Pioneros.

Mientras tanto, en el oriente del país, Marinos de Oriente apeló a un cerrojo defensivo imperial en el Gimnasio Luis Ramos. El "Acorazado" limitó a Spartans Distrito Capital a producir apenas 18 unidades en toda la segunda mitad para terminar imponiéndose 73-58. Michael Bryson cargó con la ofensiva oriental al encestar 21 puntos, contrarrestando el esfuerzo físico de Michael Carrera por los capitalinos.

El "Expreso Azul" frena a la Tribu

La única serie que se mantiene completamente nivelada (2-2) es la que protagonizan Trotamundos de Carabobo y Guaiqueríes de Margarita. En el Fórum de Valencia, el "Expreso Azul" recuperó el oxígeno al adjudicarse un cerrado triunfo de 67-63. Eric Romero guio la ofensiva carabobeña con 13 contables y 7 rebotes, asegurando que esta llave de colosos regrese a la acción sin un favorito claro.

La emoción continuará este jueves 21 de mayo a las 7:00 PM con el quinto juego de cada una de estas vibrantes series, donde se podrían definir los primeros semifinalistas del año.

La velocidad de los Playoffs se vive mejor con Biopago

El ritmo frenético que se experimenta dentro de la cancha en esta postemporada de la SPB exige la misma velocidad y eficiencia fuera de ella.

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