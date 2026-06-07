SPB: Guaiqueríes vs. Cocodrilos, historia pura en el Juego 7 que viviras por Meridiano Televisión

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El baloncesto venezolano se detiene este domingo para presenciar uno de los eventos más apasionantes y cargados de mística en nuestra historia deportiva: un Juego 7 entre Guaiqueríes de Margarita y Cocodrilos de Caracas. Esta semifinal de la SPB revive una rivalidad contemporánea e histórica que ha definido campeonatos y ha dejado una huella imborrable en los tabloncillos nacionales.

Hablar de la "Tribu" y los "Saurios" en un partido definitivo no es un escenario nuevo; es invocar la memoria de batallas épicas. A continuación, repasamos tres míticos e históricos Juegos 7 que han forjado la leyenda de este clásico del baloncesto venezolano. Sin olvidar que este juego 7 lo podrás vivir a través de Meridiano Televisión y nuestro streaming www.meridiano.net

1997: El séptimo título insular

El año 1997 marcó un hito inolvidable para Guaiqueríes de Margarita. La franquicia acumulaba una dolorosa sequía de 15 años sin levantar un título en el baloncesto profesional venezolano. La gran final los cruzó con unos combativos Cocodrilos de Caracas, extendiéndose al máximo de siete compromisos.

Aquella final necesitó 7 juegos para definirse y dicho encuentro se llevó a cabo en Nueva Esparta que era una auténtica caldera, los verdes contaron con una nómina estelar guiada por el legendario pívot boricua José "Piculín" Ortiz y el estadounidense Sam Shepard. En un cierre de partido no apto para cardíacos, Guaiqueríes se impuso con una ajustada pizarra desatando la euforia en toda la isla al conquistar la séptima corona de su rica historia.

2007: Guaiqueríes se consagra en el pantano

Diez años más tarde, la historia sumaría otra página dorada, pero esta vez con la Tribu celebrando en territorio enemigo. La Gran Final de la LPB 2007 volvió a colocar frente a frente a insulares y capitalinos en una serie repleta de roces, intensidad y un nivel técnico superlativo.

El decisivo Juego 7 se trasladó al icónico Parque Naciones Unidas (PNU) de El Paraíso, en Caracas. A pesar de tener la presión de la fanaticada sauria en contra, Guaiqueríes mostró su mejor versión colectiva. Liderados por una soberbia actuación de sus importados Chris Jackson y Roger Washington, el conjunto de Margarita silenció el PNU y levantó su octavo trofeo.

2022: La revancha sauria en el PNU

El antecedente más fresco en una instancia decisiva ocurrió durante la temporada 2022 de la naciente Superliga Profesional de Baloncesto (SPB), específicamente en la Final de la Conferencia Oriental. Guaiqueríes, con figuras de la talla de Heissler Guillent y Gendry Correa, logró batallar de atrás y forzar el séptimo juego de la serie en calidad de visitante.

Sin embargo, Cocodrilos de Caracas hizo respetar el pantano del PNU. Con un planteamiento defensivo asfixiante y el empuje de su localía, el conjunto saurio maniató la ofensiva margariteña para quedarse con el triunfo, eliminar a Guaiqueríes en su propio feudo y sellar su pasaporte de forma categórica a la Gran Final de la SPB, misma que perdió con Trotamundos de Carabobo.

Este domingo, la historia vuelve a convocar a dos de las organizaciones más ganadoras del país. Con el boleto a la serie final en juego, y lo podrás vivir por el canal de los especialistas en deporte