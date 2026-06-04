SPB: Guaiqueríes barre en casa y queda a un paso de la final

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El panorama ha dado un giro absoluto en la Superliga Profesional de Baloncesto (SPB) 2026. Guaiqueríes de Margarita defendió con éxito su feudo por tercera noche consecutiva al derrotar este 3 de junio a Cocodrilos de Caracas con pizarra de 71-64, partido que fue transmitido por Meridiano Televisión.

Con este resultado, los de la isla completaron la barrida en territorio insular y colocaron la serie a su favor (3-2), quedando a tan solo una victoria de inscribir su nombre en la serie decisiva por el campeonato.

De la reacción a la ventaja

El encuentro en el Guaiqueríes Arena comenzó con un dominio arrollador por parte del quinteto capitalino, que sacó una ventaja temprana de 11 unidades (19-8). Sin embargo, los de casa reaccionaron rápidamente amparándose en el tiro de larga distancia, logrando cerrar el primer parcial abajo apenas por dos puntos (21-19).

Para el segundo cuarto, el elenco verde mantuvo el ritmo desde la línea de tres y logró marcharse al descanso con la ventaja mínima de 40-39.

El quiebre del compromiso se gestó en el tercer período, donde Guaiqueríes combinó una alta efectividad ofensiva con una intensa presión defensiva para concretar un parcial de 21-10, entrando a los últimos diez minutos con una brecha a favor de 12 puntos (61-49).

A pesar de la cómoda diferencia, Cocodrilos echó mano de su segunda unidad y logró descontar de forma progresiva hasta colocarse a tiro de tres puntos con solo un minuto en el reloj. La remontada sauria no se concretó y las 10 mil personas presentes celebraron el triunfo de los suyos.

Los protagonistas del tabloncillo

El ataque del conjunto oriental estuvo liderado por James Reese con 16 anotaciones, respaldado por una sólida actuación de Juan Guerrero, quien firmó un doble-doble de 15 tantos y 11 rebotes, además del aporte clave de Pedro Chourio, quien sumó 14 unidades viniendo desde el banco de suplentes.

Por el lado de Cocodrilos, Luis Colón comandó la ofensiva con 12 cartones, secundado por Jhonder Gómez y Luis Montero, quienes registraron 11 puntos cada uno.

Ahora, la serie semifinal se mudará a partir del próximo sábado 6 de junio al Gimnasio José Beracasa del Parque Naciones Unidas (PNU) en Caracas, donde los insulares buscarán sentenciar la eliminatoria, mientras que la escuadra de la capital intentará emular el nivel mostrado al inicio de la serie para forzar un desenlace definitivo.