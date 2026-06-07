Hanthony Coello apunta a la excelencia en la SPB: "Queremos una liga más fuerte y más duradera"

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Meridiano Televisión estuvo presente en el sexto juego de las semifinales de la SPB entre Cocodrilos de Caracas y Guaiqueríes de Margarita, el cual se decantó a favor del conjunto capitalino por 64-61.

Allí, durante el medio tiempo, el presidente de la Federación Venezolana de Baloncesto, Hanthony Coello, fue entrevistado por el periodista Iván Holguín y habló sobre algunos puntos destacables respecto al futuro de la disciplina en el país.

Inversión y esfuerzo, las claves de la FVB

Si hay algo que ha caracterizado a esta Federación desde que inició el año es su enorme esfuerzo por tener un producto de calidad. Justamente, para Coello todo se trata de corregir las fallas y seguir sumando para que la liga sea más competitiva y atractiva para los fanáticos.

"Siempre habrá muchas cosas por corregir y por sumar. Queremos una liga más fuerte y más duradera, abrirle un espacio a esa generación de relevo y a los criollos. Eso es parte de lo que hemos venido construyendo este año", señaló.

Asimismo, otro punto clave tuvo que ver con el desarrollo de las distintas categorías, ya que la inversión no solo centra en la liga masculina profesional, sino también en la femenina y en las categorías formativas, todo esto con la intención de consolidar la estructura actual.

"Cuando juntamos liga masculina, liga femenina, tanto a nivel de desarrollo como a nivel profesional y también de categorías formativas, quiere decir que seguimos avanzando. Hay muchas cosas por seguir haciendo, pero ya tenemos una estructura que hay que seguir consolidando".

Por su parte, el presidente de la FVB aprovechó para recordar que dentro de pocas semanas la Selección Nacional tendrá tres compromisos decisivos de cara al mundial de baloncesto.

Y es que en el Domo Bolivariano de Barquisimeto Venezuela recibirá a Colombia, el 30 de junio; y a Brasil, el 2 de julio. Por su parte, el Gimnasio Luis Ramos en el oriente del país verá un duelo imperdible, el día 6, contra el combinado de Chile.