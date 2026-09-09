¡Oficial! Margarita será sede de dos torneos internacionales de baloncesto en noviembre

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La isla de Margarita se prepara para convertirse en uno de los grandes escenarios del baloncesto internacional en Venezuela durante el mes de noviembre. El territorio insular recibirá el Sudamericano Femenino U15, una competencia que reunirá a jóvenes talentos del baloncesto sudamericano entre el 11 y el 15 de noviembre, consolidando a Margarita como sede de importantes eventos deportivos.

Además, la isla albergará el Pre-Clasificatorio a la FIBA AmeriCup 2029, que se disputará del 26 al 28 de noviembre, de acuerdo con información de Hanthony Coello, presidente de la Federación Venezolana de Baloncesto (FVB) durante una rueda de prensa de este miércoles 9 de septiembre. De esta manera, Margarita vivirá dos importantes citas internacionales en un mismo mes, con jornadas que combinarán el talento juvenil femenino y la competencia por un lugar en el camino hacia la AmeriCup 2029.

Venezuela será anfitriona del Preclasificatorio a la Americup 2029

Nicaragua y Venezuela fueron designadas como las sedes de los dos grupos del Pre-Clasificatorio al FIBA AmeriCup 2029, torneo que se disputará entre el 26 y el 29 de noviembre de 2026. El Grupo A tendrá como escenario el Polideportivo Alexis Argüello de Managua, donde cuatro selecciones competirán entre el 27 y el 29 de noviembre bajo un formato de todos contra todos.

Del otro lado, el Grupo B se disputará en el Gimnasio Ciudad de La Asunción, en Isla Margarita, Venezuela, del 26 al 28 de noviembre, utilizando el mismo sistema de competición. En total, serán cuatro selecciones las que avanzarán, dos por cada grupo, mientras que los equipos nacionales que formarán parte de esta fase serán anunciados posteriormente.

Cada selección jugará un partido frente a los otros tres equipos de su grupo y los dos mejores avanzarán a los Clasificatorios al FIBA AmeriCup 2029, que comenzarán en noviembre de 2027. La competencia representará una importante oportunidad para las selecciones participantes de dar un paso adelante en su camino hacia el máximo torneo continental.