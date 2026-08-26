Fernando Duró y el regreso de Guaiqueríes a la BCLA: "Venezuela vuelve al lugar que le corresponde"

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La Basketball Champions League Americas (BCLA) volverá a contar con representación venezolana. Guaiqueríes de Margarita asumirá el reto de llevar la bandera del baloncesto criollo al torneo continental más prestigioso de clubes en América, marcando el fin de una ausencia que el ecosistema del baloncesto nacional demandaba superar.

En entrevista exclusiva para MERIDIANO, el entrenador Fernando Duró ofreció todos los detalles sobre cómo afrentará la "Tribu" este importante desafío internacional.

P- ¿Cuál es la importancia del retorno de un equipo venezolano a la BCLA?

R- "Es un paso fundamental e impostergable para nuestro baloncesto. Venezuela no podía seguir al margen del torneo de clubes más importante del continente. Que Guaiqueríes esté presente en la BCLA no solo beneficia a Guaiqueríes, sino que abre las puertas y mide el nivel real del jugador y de la estructura venezolana ante los mejores de la región. Volver a estar en el mapa internacional con un club criollo nos devuelve jerarquía, visibilidad y formación en grandes momentos."

P- ¿Cuál será el plantel del equipo, entendiendo que algunos miembros están en el extranjero?

"Estamos trabajando activamente con la directiva en la estructuración de la plantilla. Sabemos que hay piezas fundamentales que se encuentran cumpliendo compromisos en ligas del exterior, pero no queremos cambiar una estructura que nos funcionó. La idea es armar un equipo competitivo: mantener la base criolla que entiende la identidad de Guaiqueríes y complementarla con importados de primer nivel que se adapten rápidamente a nuestra filosofía de juego. también queremos darle oportunidades a los juveniles y que sea un gran torneo de fogueo para ellos"

P- ¿Cómo se prepararán para afrontar esta exigente competencia?

R- "La preparación debe estar a la altura. Enfrentar a potencias de Brasil, Argentina y otros países exige una intensidad física y táctica superior. Además nos cae extremadamente bien el anuncio del nacimiento de La Superior. Competir en un circuito local nos permite mantener el ritmo competitivo, probar variantes tácticas y evaluar el desarrollo de los jugadores en situaciones de juego real. No hay mejor preparación para un torneo internacional que mantenerse jugando a máxima exigencia de manera continua."

P- ¿Continuará al mando del equipo para este proceso?

R - "En la BCLA yo voy a ser el coach del equipo. Ya para la próxima temporada de la SPB veremos. Lo que si es seguro es que me quedo en la Isla. Estamos en constante comunicación para proyectar lo que viene. Este torneo será además beneficioso para Margaita desde el punto de vista social. Queremos que esto sea un proceso de desarrollo para esta institución. Un plan a largo plazo"

P- Para Guaiqueríes, ¿es más importante participar o competir?

R- "Para Venezuela es importante participar, porque significa recuperar un espacio. Representar a Margarita y a Venezuela implica asumir la responsabilidad de salir a ganar en cualquier cancha. Respetamos a todos los rivales de la BCLA, pero vamos con la firme convicción de competir al máximo nivel, avanzar a segunda ronda y por qué no meternos en el Final Four."