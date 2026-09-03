Hanthony Coello revela nuevos detalles sobre la Liga Superior de Baloncesto

Suscríbete a nuestros canales

Todo está listo para un nuevo salto entre dos en el baloncesto venezolano: este 25 de septiembre comienza la Liga Superior de Baloncesto (LSB) y el noticiero Meridiano conversó en exclusiva con Hanthony Coello, quien ofreció nuevos detalles sobre este venidero torneo.

Lo primero que aclaró el presidente de la Federación Venezolana de Baloncesto (FVB) es que la idea surgió a petición de los jugadores del "Deporte de las alturas" criollos", quienes pedían más tiempo de juego y, a su vez, para abrir el abanico de opciones de disciplinas deportivas que se puedan disfrutar en el último semestre del año.

"El objetivo de la Liga Superior es justamente darle esa continuidad necesaria a los jugadores criollos", expresó Coello.

Esta Liga servirá para el desarrollo

Más allá de la ausencia o suma de algunos equipos, la principal diferencia en comparación con la Superliga Profesional de Baloncesto será que en este torneo habrá participación de puros jugadores venezolanos, algo que evidentemente ayudará al desarrollo de nuevas figuras criollas.

Sobre la difusión, Coello manifestó que cada una de las organizaciones participantes transmitirá sus juegos en vivo a través de sus respectivos canales de YouTube y que espera que se sumen los canales televisivos.

"Creo que son dos ligas que se van a ir consolidando, que le van a sumar más minutos, más participación y más ritmo de juego al talento criollo. Eso va a impactar en la selección nacional", añadió.

¿Se ayudará al talento juvenil con esta nueva Liga?

Otro punto importante que tocó el presidente de la FVB es que el talento juvenil también tendrá la oportunidad de desarrollarse más rápido porque no solamente está la regla de tener un jugador de categoría sub-23 en cada quinteto, como en la SPB, sino que también existe esa regla con la categoría sub-21.

"En nuestra región hay carencias de competencias por debajo de los 21 años en comparación con otros países", destacó Hanthony, dejando claro que el objetivo es que la reserva juvenil del país esté garantizada.

Juego inaugural:

La LSB contará con 10 equipos confirmados en su primera temporada: Gaiteros del Zulia, Cocodrilos de Caracas, Pioneros del Ávila, Trotamundos de Carabobo y Costaneros de Puerto Cabello, que conformarán la Conferencia Central. Mientras que Guaiqueríes de Margarita, Marinos de Anzoátegui, Piratas de La Guaira, Spartans de Distrito Capital e Hidrocarburos de Caracas; los quintetos que conformarán la Conferencia Oriental.

El duelo inaugural será entre Cocodrilos de Caracas y Trotamundos de Carabobo este 25 de septiembre y la mayoría de los encuentros se efectuarán los fines de semana, según lo expresado por Coello.