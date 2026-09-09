¡Oficial! Alexis Cedres es el nuevo seleccionador nacional de baloncesto

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La Federación Venezolana de Baloncesto (FVB) hizo oficial la designación de Alexis Cedres como el nuevo director técnico de la selección nacional masculina de mayores. El banquillo de la Vinotinto de las Alturas inicia así un nuevo ciclo estratégico en busca de estabilidad y resultados en la arena internacional.

El estratega asume el reto en sustitución del español Francisco "Curro" Segura, quien dejó el banquillo tras un balance negativo de 1 victoria y 5 derrotas. Dicha racha derivó en la eliminación prematura del quinteto criollo en la primera ronda de las clasificatorias hacia el Mundial de Baloncesto.

El gran objetivo: Clasificación a la Americup y renovación de la Vinotinto

La llegada de Alexis Cedres al banquillo venezolano responde a la necesidad de reestructurar la dinámica competitiva del combinado patrio. Entre los principales objetivos fijados por la junta directiva de la FVB para la gestión de Cedres, destacan: