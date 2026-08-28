¡Arranca la LSB! Cocodrilos vs Trotamundos inauguran la nueva liga de baloncesto en Venezuela

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Cocodrilos de Caracas y Trotamundos de Carabobo serán los encargados de inaugurar la primera temporada de la Liga Superior de Baloncesto (LSB), en un encuentro que marcará el inicio de una nueva etapa para el baloncesto venezolano.

El partido inaugural está programado para el próximo 25 de septiembre en el Parque Naciones Unidas de Caracas, escenario que recibirá a dos de las organizaciones más reconocidas del baloncesto nacional. Saurios y carabobeños buscarán comenzar con el pie derecho una campaña que genera grandes expectativas entre los aficionados.

Franklin Carrillo, Ministro del Deporte, quien se desempeña como presidente de la Liga Superior de Baloncesto, fue encargado de dar a conocer la fecha oficial para el arranque de la competición, que dará continuidad a las acciones de los tabloncillos en el país, tras realizarse la Superliga Profesional de Baloncesto (SPB), que coronó a Marinos de Anzoátegui a principio de año.

Liga Superior de Baloncesto arranca el 25 de septiembre

Para la venidera entrega, la liga contará exclusivamente con jugadores venezolanos y tendrá la participación de 10 organizaciones: Marinos de Anzoátegui, Cocodrilos de Caracas, Guaiqueríes de Margarita, Trotamundos de Carabobo, Gaiteros del Zulia, Pioneros del Ávila, Spartans de Distrito Capital, Piratas de La Guaira, Hidrocarburos de Caracas y Costaneros de Puerto Cabello. Además, los ingresos generados por la competición serán destinados a la atención de las víctimas de los eventos sísmicos registrados el 24 de junio de 2026.

Cabe destacar que, creación de la LSB busca complementar a la Superliga Profesional de Baloncesto (SPB), que continuará disputándose durante el primer semestre de cada año. La FVB explicó que este nuevo torneo forma parte de su plan de desarrollo para impulsar a los jugadores criollos, contribuir al crecimiento de las selecciones nacionales y brindar mayor estabilidad laboral a los protagonistas del baloncesto venezolano.