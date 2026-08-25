Liga Superior de Baloncesto 2026: Principales datos de interés

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La primera edición de la Liga Superior de Baloncesto toma forma en Venezuela. Con la participación confirmada de 10 equipos y una propuesta enfocada en fortalecer el talento profesional criollo, la nueva competición busca garantizar una actividad constante en el deporte ráfaga durante el segundo semestre de 2026.

Los avances iniciales se definieron este lunes tras una reunión de trabajo celebrada en el salón Francisco “Morochito” Rodríguez del Instituto Nacional de Deportes (IND) y fueron informados por el Ministerio del Poder Popular para el Deporte.

En el encuentro participaron el ministro del Poder Popular para el Deporte, Franklin Cardillo; el presidente de la Federación Venezolana de Baloncesto (FVB), Hanthony Coello; el ministro para la Juventud, Sergio Lotartaro; y representantes de las distintas franquicias del país.

Copa Venezuela Renace

Durante la jornada de trabajo se evaluaron aspectos clave como el calendario, el formato y la metodología de competición. Entre los acuerdos preliminares destaca que esta primera edición se jugará exclusivamente con jugadores venezolanos bajo el nombre oficial de Copa Venezuela Renace.

Esta iniciativa fue diseñada para complementar el calendario de la Superliga Profesional de Baloncesto (SPB) —cuya próxima temporada está pautada para abril de 2027— y asegurar que los atletas criollos mantengan ritmo competitivo de cara a las convocatorias de la Selección Venezolana de Baloncesto y sus compromisos internacionales.

Distribución de conferencias y formato del torneo

La propuesta organizativa contempla dividir a los 10 clubes en dos conferencias territoriales:

Conferencia Central: Gaiteros del Zulia, Cocodrilos de Caracas, Pioneros del Ávila, Trotamundos de Carabobo y Costaneros de Puerto Cabello.

Conferencia Oriental: Guaiqueríes de Margarita, Marinos de Anzoátegui, Piratas de La Guaira, Spartans de Distrito Capital e Hidrocarburos de Caracas.

Se prevé que el torneo inicie en septiembre y finalice en diciembre, aunque las fechas exactas y las condiciones definitivas se terminarán de concretar en las próximas mesas de trabajo entre las autoridades del IND, la FVB y los equipos.

Desarrollo de talento joven

Un pilar fundamental de la Liga Superior de Baloncesto será el impulso a las categorías formativas. Las plantillas contarán con un límite de hasta 18 jugadores por club, con la obligación reglamentaria de incluir al menos un jugador Sub-23 y un jugador Sub-21 en cancha o nómina.

Esta medida busca acelerar el relevo generacional y brindar minutos de calidad a las promesas del baloncesto nacional. Se espera que en los próximos días las autoridades emitan un comunicado oficial con el reglamento de juego final y el calendario de la ronda regular.