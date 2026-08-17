SPB: Centauros cambia de nombre a Mineros de Bolívar y anuncia nuevos cambios directivos

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En un comunicado oficial dirigido a la fanaticada y a la comunidad del baloncesto venezolano, el equipo profesional de baloncesto Centauros anunció una reestructuración integral que incluye un cambio de nombre e identidad corporativa: a partir de ahora, la divisa pasa a denominarse Mineros de Bolívar.

El equipo, fundado a finales de 2019 como un proyecto familiar y participante activo desde los torneos en modo burbuja durante la pandemia por COVID-19 (2020-2021), fue uno de los miembros fundadores y principales promotores de la Superliga Profesional de Baloncesto (SPB).

Tras clasificar a la postemporada en los campeonatos de 2022, 2023 y 2024, y un breve receso en 2025 donde compitió en fusión bajo el nombre de Brillantes del Zulia, la franquicia fijó su hogar en Puerto Ordaz, estado Bolívar.

Nueva alianza corporativa y cambios en la directiva

Con el objetivo de fortalecer la estructura deportiva y administrativa de la divisa, se anunció la llegada de un nuevo socio institucional:

Jean Carlos Monsalve Ruiz: Asume la presidencia del equipo, aportando su experiencia al frente del proyecto Hidrocarburos de Caracas.

Juan Carlos Cuenca: Quien lideraba la franquicia, pasa a ejercer el rol de vicepresidente dentro de la yunta corporativa.