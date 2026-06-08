SPB: Guaiqueríes sorprende a Cocodrilos en el PNU para clasificar a la final

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Ya hay finalistas para esta temporada 2026 de la SPB. El último en amarrar ese boleto a la Gran Final fue Guaiqueríes de Margarita, que logró imponerse con muy buen juego a Cocodrilos de Caracas con marcador de 86-83 en el PNU.

Triunfo con dramatismo

El primer cuarto dejó muy buenas sensaciones para ambos conjuntos, ya que lograron ejecutar a la perfección sus respectivas estrategias. El detalle fue que los saurios partieron con ventaja por 21-17 gracias a canastas claves de Luis Colón y Jhonder Gómez en los minutos finales.

Sin embargo, los margariteños fueron un equipo totalmente distinto tanto en el segundo como en el tercer parcial. Justamente, ambos los ganaron por 23-17 luego de forzar errores al rival con una espléndida defensa, así como con eficacia en la línea de los tiros libres.

Ya en el último periodo, los capitalinos apretaron enormemente para tratar de concretar la remontada, pero a pesar de que lo ganaron por 28-21 no fue suficiente para evitar la derrota y posterior clasificación de la Tribu.

Es así como Guaiqueríes de Margarita se medirá en la Gran Final de la temporada 2026 de la SPB a Marinos de Anzoátegui. Todas estas emociones las podrás disfrutar a través de las pantallas de Meridiano Televisión.

Mejores anotadores de Cocodrilos de Caracas

Luis Montero | 20 puntos | 9 rebotes | 8 asistencias

Yohanner Sifontes | 16 puntos | 3 rebotes | 4 asistencias

Luis Colón | 14 puntos | 5 rebotes | 2 asistencias

Mejores anotadores de Guaiqueríes de Margarita

Gelvis Solano | 30 puntos | 6 rebotes | 8 asistencias

James Reese | 22 puntos | 3 rebotes

Juan Guerrero | 11 puntos | 4 rebotes

¿Quién ganó la última final entre Guaiqueríes y Marinos?

35 años después se verán las caras en una final tanto Guaiqueríes como Marinos. Ambos conjuntos protagonizaron seis juegos de alta intensidad por allá en 1991, año en el que el Acorazado Oriental ganó su primer título en la historia del baloncesto venezolano.