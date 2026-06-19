SPB

El MVP indiscutible: Gregory Vargas guía a Marinos a otro título de la SPB

El 'Súper Ratón' volvió a ser el más valioso del Acorazado Oriental en una final

Por

Theoscar Mogollón González
Jueves, 18 de junio de 2026 a las 09:56 pm
El MVP indiscutible: Gregory Vargas guía a Marinos a otro título de la SPB
Foto: @marinosbbc
Suscríbete a nuestros canales

Marinos de Anzoátegui es el flamante nuevo campeón de la SPB, cuyas emociones de la temporada 2026 se vivieron a través de las pantallas de Meridiano Televisión. Para esta imperdible Gran Final, el nombre de Gregory Vargas terminó erigiéndose como el MVP gracias a actuaciones notables.

NOTAS RELACIONADAS

Vargas, MVP y Señor de los Anillos

Por segunda ocasión en su carrera, el 'Súper Ratón' se alzó con el máximo reconocimiento para un jugador en la instancia final. Recordemos que ya lo había logrado en 2015, justo cuando Marinos se había titulado por última vez.

Poco más de dos décadas después, la experiencia y veteranía de Gregory Vargas marcaron diferencias en un conjunto oriental que arrolló de principio a fin a unos aguerridos Guaiqueríes de Margarita en cinco compromisos.

Asimismo, cabe resaltar que con este anillo sumó su noveno, una cifra que le permitió superar a Óscar Torres como el jugador con más títulos en el baloncesto venezolano.

Números de Gregory Vargas en la final 2026 de la SPB

  • 5 juegos
  • 66 puntos
  • 16 rebotes
  • 16 asistencias
  • 9 recuperaciones
  • 10/10 tiros libres convertidos
  • 17 faltas personales

Tag de notas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Baloncesto

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?