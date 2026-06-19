El MVP indiscutible: Gregory Vargas guía a Marinos a otro título de la SPB

Suscríbete a nuestros canales

Marinos de Anzoátegui es el flamante nuevo campeón de la SPB, cuyas emociones de la temporada 2026 se vivieron a través de las pantallas de Meridiano Televisión. Para esta imperdible Gran Final, el nombre de Gregory Vargas terminó erigiéndose como el MVP gracias a actuaciones notables.

Vargas, MVP y Señor de los Anillos

Por segunda ocasión en su carrera, el 'Súper Ratón' se alzó con el máximo reconocimiento para un jugador en la instancia final. Recordemos que ya lo había logrado en 2015, justo cuando Marinos se había titulado por última vez.

Poco más de dos décadas después, la experiencia y veteranía de Gregory Vargas marcaron diferencias en un conjunto oriental que arrolló de principio a fin a unos aguerridos Guaiqueríes de Margarita en cinco compromisos.

Asimismo, cabe resaltar que con este anillo sumó su noveno, una cifra que le permitió superar a Óscar Torres como el jugador con más títulos en el baloncesto venezolano.

Números de Gregory Vargas en la final 2026 de la SPB