¡El nuevo monarca de la SPB! Marinos arrolla a Guaiqueríes y se titula campeón de la temporada 2026

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Marinos de Anzoátegui hizo historia en la noche de este jueves, 18 de junio, y con un juego tan exquisito como explosivo terminó de sentenciar la final de la temporada 2026 de la SPB. Y es que para este Juego 5 derrotó por 82-65 a Guaiqueríes de Margarita para convertirse en el nuevo monarca del baloncesto venezolano.

Marinos, el campeón récord de la SPB

El Gimnasio Luis Ramos volvió a celebrar por todo lo alto un título del Acorazado Oriental, esta vez ante un aguerrido conjunto margariteño que por momentos supo brindar un gran espectáculo en todos los sentidos.

El primer cuarto cerró con ventaja de 26-16 para los de casa, aunque la Tribu respondió en el segundo 20-12 para acercarse y volver a amenazar con otra posible remontada.

Sin embargo, Marinos comenzó a marcar enormes diferencias a partir del tercer periodo, donde la figura de Juan Suero sobresalió por encima del resto tras anotar hasta 12 puntos, incluido dos triples. Acá triunfaron por 26-12.

Ya en el último parcial, el Acorazado llevó el juego a su ritmo y alejó a los margariteños de su aro. Esta vez la presencia de Gregory Vargas a nivel defensivo fue clave para que los minutos finales fueran de simple trámite.

Es así como Marinos de Anzoátegui conquista su título número 12 de su historia, convirtiéndose en la organización más ganadora de la SPB. Vale mencionar que su último campeonato había sido en 2015.

Por su parte, el entrenador Néstor "Mamá Osa" Salazar logró su séptimo anillo de campeón, mientras que Gregory Vargas alcanzó el noveno, cifras únicas en la historia del baloncesto venezolano.

Mejores anotadores de Marinos de Anzoátegui

Juan Suero | 17 puntos | 5 rebotes | 4 asistencias

Luis Duarte | 16 puntos | 3 rebotes | 3 asistencias

Kevin Mcdaniels | 16 puntos | 5 rebotes | 2 asistencias

Gregory Vargas | 15 puntos | 1 rebote | 3 asistencias

Mejores anotadores de Guaiqueríes de Margarita