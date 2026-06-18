La Final de la SPB sigue encendida: Guaiqueríes ganó y obliga a un emocionante Juego 5 ante Marinos

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Por Andrea Matos Viveiros

La serie final de la SPB regresa a Puerto La Cruz para un decisivo Juego 5 que promete máxima emoción por Meridiano Televisión.

La Gran Final de la SPB entra en un momento crucial. Guaiqueríes de Margarita logró su primera victoria en la carrera por el título y sigue luchando por alcanzar su décimo campeonato, además de devolver la gloria a la isla por primera vez desde 2021.

Por su parte, Marinos de Anzoátegui mantiene intacto su objetivo de romper una sequía de 11 años sin coronas y conquistar su título número 12, lo que le permitiría superar a Trotamundos de Carabobo como la franquicia más ganadora en la historia del baloncesto venezolano.

Calendario de la Gran Final

Juego 5 en Puerto La Cruz – 18 de junio

• Marinos vs Guaiqueríes – 7:00 pm

Juego 6 en Margarita (de ser necesario) – 21 de junio

• Guaiqueríes vs Marinos – 5:30 pm

Juego 7 en Margarita (de ser necesario) – 22 de junio

• Guaiqueríes vs Marinos – 7:30 pm

¿Dónde verlo?

Vive el Juego 5 de la Gran Final por Meridiano Televisión en señal abierta gratis para toda Venezuela. O, en HD, por Simpleplus, InterGo, NetUnoGo y Aba Tv Go.