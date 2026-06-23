Nacho celebró en "La Caldera" el triunfo de Marinos de Anzoátegui en la SPB

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El pasado 18 de junio, el tabloncillo de ‘La Caldera’ fue testigo de un momento que quedará marcado en la memoria colectiva del oriente del país luego de que Marinos de Anzoátegui conquistara su duodécimo campeonato de la Superliga Profesional de Baloncesto (SPB).

Con una contundente victoria de 82-66 en el quinto encuentro, el ‘Acorazado Oriental’ reafirmó su posición como la franquicia más laureada del circuito nacional, superando a Trotamundos de Carabobo en el histórico de títulos.

La hazaña, liderada por Néstor ‘Mamaosa’ Salazar fue aplaudida por múltiples fanáticos y hasta por unas cuantas figuras públicas del país.

Nacho no se perdió la final de la SPB

El ambiente en ‘La Caldera’ vibró con una intensidad especial. Entre el público, destacó la presencia del venezolano Nacho ‘La Criatura’, quien no dejó de mostrar su apoyo incondicional al equipo de su tierra natal.

Acompañado por el pelotero de grandes ligas Asdrúbal Cabrera, el intérprete de “Mi niña bonita” vivió el encuentro con una emoción contagiosa, disfrutando del espectáculo deportivo entre bocados y risas, mientras ambos permanecían atentos a cada jugada.

Más allá de su entusiasmo, el artista llamó la atención por un detalle que conectó profundamente con la fanaticada al llevar una camiseta que exaltaba con orgullo el gentilicio oriental.

La prenda lucía el encabezado “Oriental” y una descripción que resume el sentimiento de quienes nacen en esa región: “Del caribe venezolano. Hecho de mar, arena, sonrisas musicales y comida de dioses. Inspirado en gente feliz y servicial”.

Nacho, un apasionado del deporte criollo

La conexión de Nacho con las disciplinas deportivas nacionales ha sido una constante en su carrera, participando activamente en la visibilización de eventos que resaltan el talento venezolano.

Más allá de su faceta musical, el artista ha mostrado en diversas ocasiones su respaldo a causas deportivas y benéficas. Su presencia en estadios no es casualidad; el cantante ha sido un promotor activo de la cultura y el deporte en Venezuela.