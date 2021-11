El primer duelo entre Venezuela y Panamá

Baloncesto Venezolano

Iván Holguín López / @ivan_baloncesto

La selección nacional de baloncesto inicia su camino de cara a una nueva Copa del Mundo, la de Filipinas, Japón e Indonesia 2023. Su primera parada será este viernes y sábado con dos compromisos ante Panamá, un rival al que ha enfrento en varias ocasiones y con un balance muy favorable, pero que comenzó con una derrota.

El evento

Databa el año 1993, cuando en el FIBA Américas de aquel año, disputado en San Juan de Puerto Rico. 10 equipos se midieron en la “Isla del Encanto” de cara al Mundial de Canadá que se disputaría un año más tarde.

Los equipos que hicieron vida en aquel torneo fueron: Estados Unidos, Argentina, Puerto Rico, Brasil, Cuba, Canadá, República Dominicana, Uruguay; y las ya mencionadas Panamá y Venezuela. Los equipos se dividieron en dos grupos de 5, donde los cuatro mejores accedían a la siguiente ronda.

Venezuela, quedó emparejada con las selecciones de Brasil, Estados Unidos (a la postre campeón del torneo), Republica Dominicana y Canadá.

El equipo

La selección nacional venía de participar en sus primeros Juegos Olímpicos (1992) y ahora quería buscar el boleto que los metiera a su segundo mundial de la especialidad (tras el disputado en 1990 en Argentina).

Para aquel entonces el seleccionador nacional seguí siendo el boricua, Julio Toro, conocido en el mundo del baloncesto como el “Zorro del Caribe”. Toro mantuvo la base del equipo que jugó en Barcelona en esta nueva aventura rumbo al Mundial de Canadá.

La selección nacional estuvo integrada por: Víctor David Díaz, César Portillo, Armando Becker, Nelson Solorzano, Rostyn González, Eduardo Crespo, Sam Shephard, Richard Medina, Víctor González, Gabriel Estaba, Iván Olivares y Omar Walcott.

El Partido

Luego de un debut triunfal ante Brasil, al que vencieron 98-83, el quinteto criollo ahora se debía medir, ante Panamá, en lo que marcó su primer duelo oficial. El compromiso se disputó el 29 de agosto de 1993. El duelo acabó con victoria panameña por marcador de 80-76.

A posteriori Venezuela perdió con Estados Unidos y venció a República Dominicana, esto les permitió a los criollos clasificar a la siguiente ronda donde se midió a Argentina, en un partido de eliminación directa, que terminó perdiendo y de esta manera no pudo ingresar a la Copa del Mundo de Canadá 1994.

Un rival cabalístico

Desde esa derrota en 1993, Panamá se convirtió en un rival cabalístico. Esa derrota significó la no clasificación al Mundial del 94. Algo que no ocurrió en el Preolímpico de 1999, donde a pesar de ganar no logró ir a los JJOO del 2000.

En el Premundial de 2001, disputado en Argentina (donde los criollos se medirán a Panamá este viernes y sábado) Venezuela le ganó a los panameños 106-92 y se clasificó al Mundial de Portland 2002. Lo mismo pasó en el premundial de 2005, victoria criolla y clasificación al Mundial de Japón 2006.

En el premundial de 2009, siguió la cábala, derrota 80-71 ante Panamá y no clasificación al Mundial de España en 2010. El preolímpico de 2011, la cábala no se cumplió y a pesar de la victoria criolla, los venezolanos no llegaron a los JJOO de Londres 2012. El último enfrentamiento, entre ambos se produjo en 2015, en el Preolímpico donde los criollos vencieron a Panamá y consiguieron el pasaje rumbo a los JJOO Rio 2016.