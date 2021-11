Caribeñas de Caracas celebró en la inauguración de la Superliga Femenina

Baloncesto Venezolano

Prensa Superliga Femenina

Balón al aire, esperanzas al cielo. Con esa icónica frase del baloncesto inició este lunes 08 de noviembre la primera edición de la Superliga Femenina 2021.

Aquel proyecto, que surgió de la FVB en 2019 como un gran sueño, hoy es una realidad y pone fin a cuatro años de inactividad.

Caribeñas de Caracas recibió a Yaracuyanas BBC en el Gimnasio José Joaquín “Papá” Carrillo para esta histórica jornada y vencieron 78-70.

El salto entre dos lo protagonizó la homenajeada del torneo Ivaney Márquez, capitana de la selección nacional. Junto a ella estuvieron la presidenta del Instituto Nacional de Deportes (IND) Ninoska Clocier, el presidente de la Federación Venezolana de Baloncesto (FVB) Hanthony Coello y el presidente de la Superliga Femenina José Pineda.

“La materialización del torneo es un amplio avance en el baloncesto femenino como tal y tengo muchas expectativas. Lo más importante ya se está haciendo, sabemos que es apenas un pasito en un largo camino, pero estamos seguros de que es el comienzo de algo grande”, expresó Ivaney Márquez, que este año estará como primera asistente del equipo Yaracuyanas.

“Honrada se queda chiquito al saber que la Copa lleva mi nombre, cuando lo supe se me salieron las lágrimas... El baloncesto es algo que me corre por las venas y me hace muy feliz ser parte de esto que espero sea el comienzo de la evolución del baloncesto femenino”, añadió la actual capitana de la selección nacional.

Una cita llena de historia

Como es natural en las primeras veces la inauguración de la Superliga Femenina se tornó inolvidable. Intensidad, garra y mucha competitividad se evidenció en el tabloncillo.

El arbitraje en cancha estuvo a cargo de Leinel Pino, Francys León y Felimar Cabrera.

Con el dorsal número 7, la capitana de Yaracuyanas y miembro de la selección nacional, Guadalupe Díaz, hizo historia al anotar los primeros dos puntos del partido.

Pero Caribeñas hizo respetar la localía y regresó rápidamente en el marcador. Lograron cerrar el primer cuarto con una ventaja de cuatro puntos (17-13) y se fueron al descanso arriba 44-32.

La experimentada piloto Lismary García comandó el ataque caribeño en esa primera mitad con 10 puntos y cuatro rebotes, mientras que Génesis Rivera agregó ocho y repartió tres asistencias.

Caribeñas mantuvo el control del partido durante la segunda mitad, aunque Yaracuyanas jamás bajó los brazos y se mantuvo siempre cerca en el marcador.

En el ataque a García la acompañaron Anadilix Diaz y Genésis Rivera, todas con 15 unidades. Y fue Rivera la más destacada de la jornada al firmar un doble-doble, pues además de sus 15 puntos, firmó 18 rebotes.

“Estamos felices de que esto se esté realizando, es algo por lo que se ha luchado mucho el último año aunque la gente no lo sepa... Es una bendición para todas las que soñamos con ser profesionales del baloncesto”, expresó Rivera al concluir el partido.

“El nivel que vimos hoy estuvo bien interesante, la energía siempre estuvo ahí... ya me había enfrentado con jugadoras de ese equipo (Yaracuyanas), sé que son aguerridas, que no se rinden tan fácilmente y el resultado lo refleja. La competitividad siempre va a estar presente y esperamos que el público lo disfrute”, concluyó.

Por Yaracuyanas la mejor fue la capitana Guadalupe Díaz, que completó la máxima anotación del partido con 17 puntos, además de cinco asistencias.