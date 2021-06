Scariolo: "El uso de Pau Gasol tendrá que ser más inteligente"

Baloncesto Internacional

El técnico italiano Sergio Scariolo, seleccionador español de baloncesto, explicó tras dar la lista de convocados a la preparación de los Juegos Olímpicos de Tokio, en la que figura Pau Gasol tras recuperarse de una lesión de dos años, que tendrán que hacer "un uso más inteligente" de sus minutos de juego.



"El uso tiene que ser cuantitativamente más inteligente para poder asegurar que durante todo el recorrido de la competición Pau no corra riesgos de sobrecargas y pueda llegar hasta los últimos partidos, que ojalá que estemos", reflexionó Scariolo en una rueda de prensa telemática tras facilitar la lista de 18 jugadores que prepararán la cita olímpica.



El mayor de los hermanos Gasol regresa a la selección nacional, con la que su último campeonato fue el Eurobasket de 2017, después de volver a la competición hace dos meses con el Barça, con el que ha sido campeón de la Liga Endesa, disputando una media de 15 minutos de juego por partido, aportando 10,4 puntos y 5 rebotes de promedio.



"Todos hemos podido comprobar su grandísimo esfuerzo para poder aportar y ser útil, no solo obviamente de cara a la selección sino con su club, y siendo cada vez más importante. El tipo de empleo que su entrenador ha hecho en el club con él nos enseña el camino, no se trata de tener un jugador como hace años, tampoco muchos, pero todos nos acordamos del Pau que en los partidos decisivos estaba en el campo 30 minutos marcando diferencias", explicó Scariolo, que añadió que con la presencia de pívots como su hermano Marc Gasol y Willy Hernangómez, podrán trabajar "sin tomar riesgos".



La lista de 18 jugadores que se concentrarán el próximo viernes 25 de junio en Madrid incluye a los bases Carlos Alocén, Sergio Rodríguez y Ricky Rubio; los escoltas Álex Abrines, Darío Brizuela y Sergio Llull; los aleros Alberto Abalde, Rudy Fernández, Xabi López-Aróstegui y Sergi Martínez; los ala-pívots Víctor Claver, Pierre Oriola, Juancho Hernangómez, Sebas Sáiz y Usman Garuba; y los pívots Marc Gasol, Pau Gasol y Willy Hernangómez.



Uno de los jugadores que manifestaron públicamente sus dudas fue Ricky Rubio, sobre quien el seleccionador desveló que ha tenido que "pensarlo hasta el último momento" y que finalmente ha decidido acudir tras haberse sentido "arropado por todos sus compañeros".



"Para mí ha sido una alegría cuando me ha llamado. Ha sido muy curioso porque me han dicho: '¿Estoy a tiempo para entrar en la lista?' Eso es una demostración de humildad y de cómo es Ricky como persona. Nunca habíamos cerrado los brazos del todo, pero enseguida se los hemos vuelto a abrir con mucho entusiasmo", relató Scariolo.



No figuran en la citación el hispanomontenegrino Niko Mirotic, por "razones personales serias e importantes", explicó el seleccionador, ni el hispanocongoleño Serge Ibaka, que recientemente ha tenido que operarse de unos problemas de espalda. "La disponibilidad hipotética y de deseo teórico estaba en los dos, he hablado con los dos, pero las circunstancias han sido estas", añadió Sergio Scariolo.



En la citación de 18 jugadores figuran ocho de los que fueron campeones del mundo en China 2019, los regresos de Pau Gasol, Sergio Rodríguez (Armani Milán) y Álex Abrines (Barça), y el estreno en convocatorias absolutas de Usman Garuba (Real Madrid) y Sergi Martínez (Barça).



Scariolo explicó que el motivo de hacer una convocatoria larga se debe tanto a la precaución por el estado físico de los jugadores como por la intención de ver a algunos con los que no ha podido contar en las 'ventanas FIBA' por jugar en equipos de competiciones europeas como Euroliga o Eurocopa, o porque juegan en otros países.



"Es una lista con dos características muy claras: la continuidad de un grupo histórico que ya está empezando los últimos pasos con la selección pero con capacidad y condición física, técnica y mental para darlo con solvencia, y un grupo bastante amplio de jugadores jóvenes o muy jóvenes. Hemos querido dar este paso mirando al futuro", relató el técnico italiano.



En este sentido, al ser preguntado por el interior madridista Usman Garuba de 19 años, Scariolo ha destacado su encaje táctico con el resto de interiores por su "agilidad, velocidad y capacidad de llevar a cabo los cambios defensivos con solvencia", así como su progresión en los lanzamientos triples, y no cerró la puerta a que pueda acabar en la lista definitiva de doce jugadores.



"Si la evolución como todos esperamos y creemos de Usman va a ser hacia el puesto de 4, que va a ser determinante y decisivo para permitirle subir incluso otro nivel. La inclusión de Usman desde hace unos meses era una cosa hecha, y esperamos que pueda pelear con otros jugadores para hacerse un hueco en los doce. La competición es alta, es interesante, porque hay más jugadores con opciones", dijo.



Scariolo tendrá que elegir la nómina para Tokio 2020 en la primera semana de julio, aunque explicó que pese a ello seguirán trabajando con un grupo más amplio de jugadores como medida de prevención ante las dificultades que genera la pandemia.



El presidente de la Federación Española de Baloncesto, Jorge Garbajosa, destacó el "compromiso de estos deportistas con la selección", y explicó que todos los jugadores llegarán a Tokio "con la pauta completa de vacunación" contra la covid-19, sobre lo que agradeció "el esfuerzo del Gobierno y el Comité Olímpico Español" para gestionar la campaña de vacunación de deportistas.



"El reto para la Federación es encontrar el equilibrio entre la protección sanitaria de los deportistas y de todo el equipo y que tengan la convivencia más agradable y cercana. El esfuerzo de recursos, test, pruebas, va a ser tremendo. Lo fácil sería encerrar al equipo, y lo que afrontamos es compaginar la convivencia agradable y de la familia, con lo que significa esa palabra, y que estén en las condiciones sanitariamente más protegidas", añadió.



La selección española disputará tres partidos amistosos en España y dos fuera, de los cuales uno podría ser en Francia y otro será el 18 de julio contra Estados Unidos, en Las Vegas, desde donde viajará a Japón. El debut olímpico de España será el lunes 26 de julio contra la anfitriona, Japón. EFE