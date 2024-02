No te quedes pegado: WhatsApp le dirá adiós a varios teléfonos (+Lista)

La aplicación de mensajería WhatsApp, que está bajo el paraguas de la empresa Meta, informó esta semana que varios dispositivos móviles dejarán de tener sus servicios debido a que sus software ya no cumplen con los parámetros necesarios para soportar las actualizaciones de sistema.

Esta APP es una de las más usadas y suele actualizarse frecuentemente por la implementación de nuevas funciones, como pueden ser medidas que favorecen la seguridad de los usuarios y de sus chats. Estos cambios obligan a la empresa cada cierto tiempo hacer un barrido de equipos que dejarán de tener WhatsApp.

Por tal motivo, la aplicación informó que el próximo 29 de febrero, la plataforma de mensajería dejará de funcionar en ciertos dispositivos Android y iPhone. Esta plataforma en la actualidad tiene 2.780 millones de usuarios, es decir un cuarto de la población mundial.

Estos son los celulares que se quedarán sin WhatsApp a finales de febrero:

Samsung Galaxy Core

Samsung Galaxy Trend Lite

Samsung Galaxy Ace 2

Samsung Galaxy S3 mini

Samsung Galaxy Trend II

Samsung Galaxy X Cover 2

LG Optimus L3 II Dual

LG Optimus L5 II

LG Optimus F5

LG Optimus L3 II

LG Optimus L7II

LG Optimus L5 Dual

LG Optimus L7 Dual

LG Optimus F3

LG Optimus F3Q

LG Optimus L2 II

LG Optimus L4 II

LG Optimus F6

LG Enact

LG Lucid 2

LG Optimus F7

Huawei Ascend Mate

Huawei Ascend G740

Huawei Ascend D2

Sony Xperia M

Lenovo A820

ZTE V956 – UMI X2

ZTE Grand S Flex

ZTE Grand Memo

Faea F1THL W8

Wiko Cink Five

Winko Darknight

Archos 53 Platinum

iPhone 6S

iPhone 6S Plus

iPhone SE (1° generación)

Cómo saber si mi celular podrá seguir teniendo WhatsApp

Si es Android: La persona debe ingresar a "Ajustes" del celular, luego a "Información de dispositivo" y allí revisar que el dispositivo no use Android 5.0 o inferior ya que no contarán con WhatsApp.

Mientras que iPhone: Se debe ingresar a "Configuración", seleccionar "General" y luego "Información", donde se debe revisar que el teléfono no use la versión iOS 12 ni anteriores, porque no podrán actualizar la app.