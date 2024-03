¿Tienes barriga cervecera? Consejos para eliminarla de forma definitiva

La cerveza es una de las bebidas más consumidas a nivel mundial. En España, es la preferida de las mujeres con un 49,5% a diferencia de los hombres con un 28,1%. Su consumo excesivo representa un riesgo para la salud y está relacionado con la aparición de diversas enfermedades como la diabetes, hipertensión y colesterol alto.

Uno de los efectos más "visibles" es la denominada "barriga de cervecero", aunque es más común en los hombres, las féminas no se liberan de esa protuberancia abdominal.

De acuerdo a los expertos se origina por "distribución de grasa inducida por hormonas androgénicas".

En este sentido, el fenotipo de personas que presentan inflamación abdominal son aquellas con extremidades delgadas, representando una significativa desproporción, según explica Ana Rico, nutricionista y miembro de la Junta Directiva del Colegio Oficial de Dietistas de la Universidad de la Comunitat Valenciana.

Además, la especialista asegura que la acumulación de grasas es más común después de la menopausia, caracterizada por "pliegues cutáneos a distintos niveles" o "una pequeña pronunciación en la zona más baja del abdomen".

De igual modo, la nutricionista puntualiza que el consumo de esta bebida alcohólica no aumenta por si sola la barriga. Sin embargo, puede generar una sensación de hinchazón debido a los gases.

No obstante, si se consume en cantidades elevadas, es decir, más de dos diarias puede provocar un daño hepático, desembocando en "síntomas evidentes como la distensión en la zona abdominal causadas por la acumulación de líquido".

Por su parte, el doctor Juan José González Soler, detalla que la barriga cervecera "no suele producirse en pacientes jóvenes, sino más bien en escenarios hormonales mayores de 45-40 años".

Recomendaciones para reducir la barriga cervecera

En general, los expertos recomiendan llevar una dieta balanceada, sin exceso de grasas saturadas y practicar ejercicio diariamente.

También, es importante seguir algunas sugerencias como:

Reducir el consumo de bebidas carbonatadas.

Comer despacio y masticar lento.

Evitar la ingesta de grandes cantidades de grasa.

No excederse con el consumo de chicle.

Alimentos que ayudan a disminuir la barriga cervecera

El doctor González señala que tener una dieta hipocalórica puede ser de gran ayuda junto a la actividad física diaria.

"Todos los alimentos que se incluyen en la dieta mediterránea, consumidos en la proporción adecuada, permiten asegurar las necesidades de nuestra actividad física diaria precisa", enfatizó.

Mientras que la dietista agrega que el anís, en sus distintas versiones: estrellado, japonés, verde, de Florencia; puede reducir los molestos gases, y el jengibre elimina la distensión abdominal, combate las nauseas y los vómitos