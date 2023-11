Elon Musk ofrece 1.000 millones de dólares para que este sea el nuevo nombre de Facebook

Elon Musk, el multimillonario dueño de Tesla y SpaceX, ha vuelto a hacer gala de su sentido del humor con una oferta de 1.000 millones de dólares a Mark Zuckerberg para que cambie el nombre de Facebook a "Faceboob".

Según Musk, este cambio sería sumamente chistoso, ya que "faceboob" es una mezcla de las palabras "face" (cara) y "boob" (tetas). El empresario ya había hecho una oferta similar a Wikipedia a cambio de que su nuevo nombre fuese, al menos por 1 año, "Dickipedia".

“Piensa en lo felices que estarán todos al iniciar sesión en 'Faceboob'. Ya anoté algunas ideas geniales para el nuevo logotipo del sitio. Son bastante buenas, si se me permite decirlo. Sólo intento hacer un poco de bien a la humanidad”, publicó Musk.

Zuckerberg respondió a la propuesta de Musk y reconoció que la consideró al menos por 1 minuto debido al monto ofrecido. Sin embargo, finalmente decidió rechazarla, ya que consideró que el cambio de nombre no sería beneficioso para la empresa.

“Cuando Elon me llamó y me ofreció mil millones de dólares para cambiar nuestro nombre, pensé que estaba bromeando. Pero él no lo dejó pasar y finalmente me di cuenta de que hablaba en serio. Mentiría si dijera que no lo pensé ni por un minuto. 'Faceboob' tiene un cierto, como dicen los franceses, je ne sais quoi”, dijo Zuckerberg.