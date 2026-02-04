Bournemouth vs Aston Villa: previa, horario y cómo llegan para la fecha 25 de la Premier League

Suscríbete a nuestros canales

Por la fecha 25 de la Premier League, Aston Villa y Bournemouth se enfrentan el sábado 7 de febrero desde las 11:00 horas, en el Vitality Stadium.

Así llegan Bournemouth y Aston Villa

El local llega a este partido con ansias de otra victoria, después de haber ganado en la jornada anterior. Por su parte, la visita espera obtener un mejor resultado esta vez tras perder su último duelo.

Últimos resultados de Bournemouth en partidos de la Premier League

Bournemouth viene de ganar en su encuentro anterior a Wolverhampton con un marcador de 2-0. Después de caer en 1 ocasión, empatar 1 juego y ganar 2, llega a esta jornada con 8 goles encajados frente a 11 a favor.

Últimos resultados de Aston Villa en partidos de la Premier League

Aston Villa llega a este partido con una derrota por 0 a 1 ante Brentford. Recientemente, el equipo visitante tiene resultados bastante diversos: 2 victorias, 1 derrota y 1 empate, en los que convirtió 5 goles y le han encajado 3.

De los 5 anteriores partidos disputados se muestra un historial donde sobresale el conjunto visitante, que cuenta con 3 triunfos y 2 encuentros empatados. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 9 de noviembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y Aston Villa sacó un triunfo, con un marcador 4 a 0.

El anfitrión está en el décimo segundo puesto con 33 puntos (8 PG - 9 PE - 7 PP), mientras que la visita acumula 46 unidades y se ubica en tercer lugar en el campeonato (14 PG - 4 PE - 6 PP).

El encuentro será supervisado por Anthony Taylor, el juez encargado.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 53 24 16 5 3 29 2 Manchester City 47 24 14 5 5 26 3 Aston Villa 46 24 14 4 6 9 4 Manchester United 41 24 11 8 5 8 12 Bournemouth 33 24 8 9 7 -3

Fechas y rivales de Bournemouth en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 26: vs Everton: 10 de febrero - 16:30 (hora Argentina)

Fecha 27: vs West Ham United: 21 de febrero - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 28: vs Sunderland: 28 de febrero - 09:30 (hora Argentina)

Fecha 29: vs Brentford: Fecha y horario a confirmar

Fecha 30: vs Burnley: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Aston Villa en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 26: vs Brighton and Hove: 11 de febrero - 16:30 (hora Argentina)

Fecha 27: vs Leeds United: 21 de febrero - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 28: vs Wolverhampton: 27 de febrero - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 29: vs Chelsea: 4 de marzo - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 30: vs Manchester United: Fecha y horario a confirmar

Horario Bournemouth y Aston Villa, según país

Argentina y Chile (Santiago): 12:00 horas

Colombia y Perú: 10:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:00 horas

Venezuela: 11:00 horas

