¿Tienes este modelo de Samsung? ¡No lo actualices! Te contamos lo que está pasando

Varios son los usuarios venezolanos del modelo de teléfono celular Samsung Galaxy A23, que han expresado su descontento luego de la actualización de seguridad que tiene el teléfono este mayo.

Según reportes en el foro oficial de la compañía surcoreana, tras reiniciar o apagar sus dispositivos, estos no vuelven a encender ni aceptan carga. La situación ha generado una ola de comentarios por parte de los afectados. Un usuario aconsejó: “Si eres dueño de un A23, no actualizar. Hoy 3 teléfonos muertos después de la actualización. No los actualicen”.

La noticia ha corrido como pólvora a través de las redes sociales, donde varias personas han aprovechado para comentar lo que han vivido con sus equipos. Entre ellos, un miembro del blog de Samsung, que relató su experiencia personal: “Confirmo, me está pasando algo bastante similar.”, fue como comenzó su explicación.

Más adelante continuó explicando “Ayer decidí apagar mi teléfono para ponerlo a cargar y qué casualidad que cuando decidí ponerlo a cargar, no respondió al cargador y cuando intento encenderlo, nada. Intenté también los trucos para reiniciar, pero nada resulta. Ahora que mencionan sobre la actualización, tiene sentido, porque yo lo había actualizado mucho antes de apagarlo.”

También a través de X, muchos usuarios se han quejado de la situación, muchos de ellos venezolanos, reportando incidentes idénticos. Un caso destacado incluye a un usuario que contactó al soporte técnico autorizado de Samsung en Venezuela, recibiendo la respuesta de que el inconveniente es un problema global sin solución hasta la fecha.

¿Qué dicen los expertos sobre la falla en el Samsung Galaxy A23?

Fran Monroy, periodista especializado en telecomunicaciones, se pronunció sobre este hecho a través de X, cuenta que ha aprovechado para hacer varias alertas sobre lo que ocurre. En uno de los tweets que compartió aseguró que tiene recopilado hasta ahora, al menos 100 testimonios de personas que han atravesado por lo mismo.

Según la actualización oficial de Samsung Latin, en caso de alguna situación con el Galaxy A23, los usuarios pueden comunicarse con el centro de servicios a través del soporte técnico. Pese a ello, la compañía sigue sin proporcionar una solución definitiva para este problema.

Ante este caso y el silencio de la empresa de tecnología surcoreana sobre las posibles soluciones, la recomendación de afectados y expertos en tecnología, es evitar la actualización del Samsung Galaxy A23 hasta que se resuelva este inconveniente.

En otro tweet, Fran Monroy aseguró que Samsung pronto hablará a la prensa para dar respuestas a sus usuarios, y añadió en un par de tweets más, que quienes hayan actualizado su teléfono celular, deberán comunicarse directamente con la línea Samsung para exponer su caso y que le den una respuesta. Aseguró que hasta los momentos, la falla solo ataca a los modelos A23.