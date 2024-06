Conoce qué red social dejará compartir contenido para adultos en su plataforma

Recientemente la plataforma oficial de X, dirigido por Elon Musk, dio un anuncio que dejó a todos perplejos. Según se puede leer en la web oficial, esta red social dejará de publicar contenido explícito en su plataforma.

Pero estas noticias no quedan aquí, pues se trata de una actualización que no estará disponible para todos los usuarios. Según se sabe, las personas menores de 18 años y los usuarios que no tengan registrada su fecha de nacimiento, no podrán hacer clic en los contenidos para adultos.

De forma consensuada

Una de las reglas que pone la plataforma para generar y compartir contenido para adultos es que se haga de una manera consensuada. “Ustedes pueden compartir desnudez de adultos o comportamiento sexual producido y distribuido de forma consensuada, siempre que esté etiquetado”, asegura el comunicado.

Según documentos internos de la empresa, en 2022 al menos un 13% del contenido que se consumía en Twitter, era adulto. Esa cifra ha ido en aumento. El medio Tech Crunch aseguró que “El contenido para adultos en X ha aumentado desde entonces, especialmente porque los robots pornográficos han proliferado en la plataforma”.