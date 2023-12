"The Messi Experience" será mundial y recorrerá al menos 150 países

“The Messi Experience”, la aventura multimedia que abarcará los momentos más memorables del astro argentino, desde sus hazañas con el Barcelona y con la albiceleste argentina, anunció una gira mundial que abarcará al menos 150 países.

El world tour dará inicio el venidero mes de abril de 2024 en Estados Unidos, pasará por Europa, Sudamérica y Asia. 'The Messi Experience' ofrecerá a los fans de la región la oportunidad de acercarse al ícono del fútbol de una manera nunca antes vista.

"La respuesta de los fans ha sido abrumadora, y estamos encantados de llevar 'The Messi Experience' a 150 ciudades en todo el mundo", expresaron Andrés Naftali y David Rosenfeld, cofundadores de Primo Entertainment, una de las compañías que trabajan en el proyecto.

"Este no es solo un evento, es un World Tour que permitirá a los seguidores de Messi de todo el mundo sumergirse en la extraordinaria vida y carrera de este ícono del fútbol".

La experiencia, con una duración de aproximadamente 75 minutos, se desarrollará en un espacio interactivo de 2,300 m2 que presenta 9 instalaciones temáticas.

Desde los primeros años en Rosario hasta la victoria en el Mundial de 2022 con Argentina, los visitantes vivirán una inmersión total en la vida y los logros de Messi.

'The Messi Experience: A Dream Come True' abrirá sus puertas al público en el Hangar at Regatta Harbor en Coconut Grove de Miami, antes de comenzar su travesía por 150 ciudades de todo el mundo.