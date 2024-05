¿Cómo obtener un permiso de trabajo si soy ilegal? Aquí te lo contamos

El Documento de Autorización de Empleo es también conocido como “permiso de trabajo” o “work permit”. Es un documento emitido por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) que otorga autorización temporal para trabajar en EEUU. Está dirigido especialmente a los no ciudadanos dentro del país.

Estas son las personas que pueden optar por un “work permit”

Los inmigrantes y asilados tienen la oportunidad de solicitar el work permit. En caso de estar autorizado a trabajar en Estados Unidos, es necesario evidenciar la autorización de empleo. En caso de tener en trámite un Formulario I-485, también se debe solicitar un EAD. Si se tiene en trámite una solicitud de asilo y de suspensión de remoción, también es necesario.

Los no inmigrantes con restricciones laborales también requieren un EAD. Las personas que tengan una Green Card no necesitan un EAD porque la tarjeta ya evidencia la autorización de empleo. En caso de tener un estatus de no inmigrante que permita trabajar para un empleador específico, tampoco se necesita de un EAD.

¿Cómo se puede obtener el Work Permit en Estados Unidos?

Para obtener la tarjeta de permiso de trabajo (EAD) en Estados Unidos, es necesario seguir los siguientes pasos:

Completar el Formulario I-765, asegurándose de llenar todos los campos correctamente.

Revisar las instrucciones, lo cual ayudará a evitar errores y a cumplir con los requisitos .

. Pagar la tarifa de tramitación correspondiente según las indicaciones. El monto puede variar según la categoría de inmigración a la que califique.

Dependiendo de la situación de cada quien, el permiso de trabajo será válido por 1 o 2 años. Así que en caso de preguntarse cómo obtener un permiso de trabajo si soy ilegal, estos son los pasos a seguir.