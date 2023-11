Luchadora de UFC se pasa al OnlyFans por sus ingresos

La UFC es la compañía número 1 en artes marciales mixtas, siendo un deporte de mucho contacto, mucha preparación, mucha disciplina, pero no hay tanto dinero en premio para aquella persona que se dedica al mundo de las peleas. En esa línea, una ex luchadora deja la compañía para entrar al OnlyFans y lograr mejores ingresos para su vida.

La ex luchadora Paige VanZant, que estuvo dentro de la UFC peleando en batallas de artes marciales mixtas reconocidas, dejó la empresa para entrar en el mundo de OnlyFans y no se arrepiente de la decisión... "OnlyFans ha sido definitivamente mi mayor fuente de ingresos. Diría que, combinado, supera lo que gané durante toda mi carrera en la lucha. Afirmo que gané más dinero en 24 horas en OnlyFans de lo que gané en toda mi carrera como luchadora". De esa forma deja muy claro que considera que tomó la mejor decisión de su vida.

Paige VanZat resaltó que entró al OnlyFans gracias a sus seguidores en redes sociales, quienes la invitaron a entrar al mundo de creadora de contenido explicito y explica que está tratando de abrirse en el mundo fuera de las peleas... "Incluso fuera de la UFC y de la lucha, ha sido bastante exitoso. He trabajado arduamente en otras industrias y estoy tratando de hacer la transición a una personalidad más convencional". Y agregó... "Si la gente no quiere contratarme porque tengo un OnlyFans, realmente no me importa".

Ahora está dedicada a sus redes sociales y a la All Elite Wrestling, compañia rial de la WWE en la lucha libre profesional. Aún se dedica a las peleas, pero más como hobby que como carrera profesional.