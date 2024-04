¿Fecha, hora y cuándo es el Wrestlemania 40?

La mesa está servida para que los próximos sábado y domingo, 06 y 07 de abril respectivamente, se lleve a cabo el Wrestlemania 40 de la WWE. Por segunda vez en la historia y por primera vez en el siglo XXI se realizará en Filadelfia, concretamente en el Lincoln Financial Field.

La hora de inicio de ambos días será a las 19:00 horas en el Este de los Estados Unidos y en Venezuela.

Dwayne "la Roca" Johnson es de los participantes estelares de la venidera edición, considerando que no ve acción en la lucha libre desde 2016 cuando derrotó a Erick Rowan.

La cartelera confirmada, hasta los momentos, quedó de la siguiente manera:

Sábado 6 de abril

Combate por equipos: The Bloodline (The Rock y Roman Reigns) vs. Cody Rhodes y Seth Rollins

Domingo 7 de abril

Campeonato Universal Indiscutido de WWE: Roman Reigns (c) vs. Cody Rhodes.

Campeonato Mundial Peso Pesado de WWE: Seth Rollins (c) vs. Drew McIntyre.

Campeonato de Estados Unidos de WWE: Logan Paul (c) vs. Kevin Owens vs. Randy Orton.

Por otro lado, los combates que están confirmados pero sin una fecha exacta de realización son:

Campeonato Mundial de Mujeres de WWE: Rhea Ripley (c) vs. Becky Lynch.

Campeonato de Mujeres de WWE: Iyo Sky (c) vs. Bayley.

Campeonato Intercontinental de WWE: Gunther (c) vs. Sami Zayn.