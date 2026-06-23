NFL: Millonario acuerdo mantiene a Kyle Pitts en Atlanta por tres años más

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Los Atlanta Falcons han asegurado la permanencia de su talentoso ala cerrada, Kyle Pitts, tras alcanzar una jugosa extensión de contrato. Ambas partes acordaron un vínculo por tres años y 54 millones de dólares. De esta impresionante cifra, 36 millones están completamente garantizados para el jugador. La noticia fue revelada originalmente por los agentes de Pitts al reconocido periodista de ESPN, Adam Schefter.

Según destaca el mismo reporte, este es el contrato de tres años más lucrativo para un ala cerrada en toda la historia de la NFL. Este hito financiero coloca el nuevo salario anual promedio de Pitts como el tercero más alto de la liga en su posición.

Antes de concretar este pacto, estaba previsto que el jugador disputara la temporada 2026 bajo la etiqueta de jugador franquicia. Dicho escenario le habría otorgado 16,3 millones de dólares por un solo año, pero la gerencia logró evitarlo al llegar a un acuerdo a largo plazo antes de la fecha límite del 15 de julio.

Rendimiento que justifica la inversión

A sus 25 años, Pitts ha demostrado ser una pieza fundamental y desequilibrante en la ofensiva aérea de Atlanta. Durante la temporada 2025, su destacado desempeño le valió ser seleccionado para el segundo equipo All-Pro de la liga. En esa campaña, registró un total de 88 recepciones y logró un récord personal al conseguir cinco touchdowns.

Su impacto en el campo fue innegable. Acumuló 928 yardas aéreas y consiguió 51 recepciones para primer down, demostrando su capacidad para mover las cadenas de manera consistente. Según los datos de TruMedia, estas métricas lo ubicaron como el segundo mejor en su posición, siendo superado únicamente por Trey McBride.

Atlanta asegura a su núcleo ofensivo

Esta importante renovación no es un hecho aislado, sino que se suma a los recientes esfuerzos de la directiva por atar a sus estrellas jóvenes. Hace apenas unas semanas, los Falcons también extendieron el contrato de su estelar receptor abierto, Drake London. El exjugador seleccionado en el top 10 del draft firmó un lucrativo acuerdo de cuatro años por 141 millones de dólares.

Con estas decisiones en la oficina principal, la franquicia demuestra un claro compromiso por mantener unido a su arsenal ofensivo y construir un equipo verdaderamente contendiente. Ahora, la atención podría centrarse en el corredor Bijan Robinson, quien fue reclutado en el octavo puesto de 2023 y ya es elegible para una extensión de contrato en esta misma temporada baja.

Una trayectoria sólida en la NFL

La historia de Pitts en el fútbol americano profesional comenzó cuando ingresó a la NFL como la cuarta selección global del draft de 2021. Desde su salida de la Universidad de Florida, las expectativas eran altísimas y el jugador no ha decepcionado en su transición al profesionalismo.

Hasta la fecha, acumula un total de 3.579 yardas por recepción a lo largo de su sólida carrera. Además, ha logrado sumar 15 anotaciones en los 78 partidos oficiales que ha disputado con el uniforme de Atlanta, consolidándose como uno de los pilares del equipo de cara al futuro.