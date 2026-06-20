NFL: Jeffery Simmons rompe el mercado y asegura su futuro en Tennessee

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Los Titanes de Tennessee han asegurado a su principal figura defensiva Jeffery Simmons, con un movimiento sin precedentes en la liga. La agencia del jugador anunció una masiva extensión de contrato por tres años y 105,8 millones de dólares.

Este lucrativo acuerdo redefine el mercado actual al incluir 100 millones de dólares totalmente garantizados. La gerencia demostró así su total confianza en el jugador de 29 años para liderar el equipo.

El ancla de Tennessee asegura su futuro

A Simmons aún le restaban dos años del acuerdo por 94 millones que había firmado en la temporada 2023. Sin embargo, la franquicia decidió adelantarse y premiar al talento que seleccionaron en el puesto 19 del draft de 2019.

"Tennessee se ha convertido en mi segundo hogar", expresó el emocionado defensivo a través de un comunicado oficial. "Desde el primer día, esta organización creyó en mí", añadió, mostrándose agradecido por seguir apoyando a la comunidad.

Superando las marcas del mercado

El nuevo salario promedio anual de Simmons alcanzará la extraordinaria cifra de 35,3 millones de dólares. Según los reportes del analista Adam Schefter de ESPN, este número tiene un peso histórico en el fútbol americano profesional.

Con este ingreso anual, Simmons supera por poco más de 3 millones de dólares la marca del estelar Chris Jones. Este salto financiero lo convierte, de manera oficial, en el tackle defensivo mejor pagado en la historia de la NFL.

Estadísticas que justifican la inversión

El astronómico contrato llega tras una temporada espectacular donde el jugador alcanzó su máximo nivel competitivo. Registró marcas personales impresionantes con 11 capturas, 67 tacleadas y 21 golpes directos al mariscal de campo rival.

El portal especializado PFF destacó que sus 64 presiones y 42 apresuramientos lo ubicaron en el primer lugar de la liga. Este dominio absoluto en las trincheras demostró su capacidad para destruir los esquemas ofensivos rivales.

Dicha campaña de ensueño le otorgó su primera selección al primer equipo All-Pro en siete años de carrera profesional. Su brillante currículum ya presume cuatro apariciones en el Pro Bowl y dos selecciones al segundo equipo All-Pro.