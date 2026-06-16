NFL: La familia de Aldon Smith donará su cerebro para investigar posible CTE

La repentina muerte a los 36 años del exjugador de la NFL, Aldon Smith, ha conmocionado al mundo del deporte. Aún no se ha determinado la causa exacta de su inesperado fallecimiento. Por ello, su familia decidió donar su cerebro al Centro de CTE de la Universidad de Boston. El objetivo es investigar posibles daños derivados de lesiones cerebrales repetitivas en el campo.

Para esclarecer lo sucedido, la familia contrató a los abogados Harry Daniels, Bakari Sellers y Wayne Kendall. En un comunicado, los representantes confirmaron el envío del cerebro a los especialistas en Boston. Los médicos buscarán indicios de encefalopatía traumática crónica (CTE) y otros traumatismos.

Los abogados también pidieron privacidad y oraciones para la familia en este difícil momento.

Los últimos momentos y el adiós

El trágico suceso ocurrió el sábado, poco después de que Smith realizara una noble labor. Había pasado el día entregando pizzas a una organización benéfica para personas sin hogar en San Francisco. Su amigo Amir Shirazi relató que lo encontró inconsciente en el asiento del copiloto de su vehículo. Fue trasladado de urgencia a un hospital local, donde lamentablemente se confirmó su muerte.

La noticia desató una ola de condolencias entre sus seres queridos y excolegas del emparrillado. Anthony Dixon, su excompañero de equipo, le dedicó un emotivo mensaje de despedida en las redes sociales. "Era una mente creativa, inteligente, auténtica y poderosa", expresó con profunda tristeza. Dixon deseó que su "hermano" ya no tenga que sufrir más tras su temprana partida.

Un inicio de carrera histórico

Aldon Smith llegó a la NFL como una gran promesa defensiva en el año 2011. Fue seleccionado en la séptima posición global del draft por los San Francisco 49ers desde Missouri. Su impacto fue inmediato y resultó ser una pieza clave para romper la sequía de playoffs del equipo. Incluso ayudó a la franquicia a llegar al codiciado Super Bowl en sus primeros tres años.

En su temporada de novato sumó 14 capturas, rozando el premio al Novato Defensivo del Año. Para 2012, estableció un récord de la franquicia con 19.5 capturas, logrando ser nombrado All-Pro. Sus 33.5 capturas en sus primeras dos temporadas siguen siendo la mayor cantidad en la historia de la liga. Parecía estar destinado a convertirse en una de las mayores leyendas de su generación.

El declive por problemas extradeportivos

Desafortunadamente, los conflictos fuera de la cancha frenaron su brillante trayectoria en 2013. Un arresto por conducir ebrio y su ingreso a rehabilitación lo alejaron temporalmente de los estadios. San Francisco lo despidió en 2015 tras su quinto arresto en un lapso de apenas tres años. A partir de ahí, enfrentó suspensiones recurrentes y un breve paso por los Raiders de Oakland.

Intentó un exitoso regreso en 2020, jugando 16 partidos con los Dallas Cowboys y sumando cinco capturas. Sin embargo, un nuevo arresto por agresión arruinó su siguiente oportunidad con Seattle. En 2023 cumplió seis meses de cárcel por conducir bajo los efectos del alcohol y nunca volvió a jugar. Smith terminó su accidentada carrera profesional con 52.5 capturas en un total de 75 partidos.