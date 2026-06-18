NFL: Dallas Cowboys y Schottenheimer apuntan al Super Bowl tras una profunda reestructuración

El actual entrenador en jefe de los Dallas Cowboys, Brian Schottenheimer, tiene una meta clara y ambiciosa para este año. Confía plenamente en que su equipo posee el nivel y la madurez necesarios para dominar la temporada. Su objetivo primordial es alzar el tan ansiado Trofeo Lombardi. Este es un logro histórico que la emblemática franquicia texana no consigue desde la lejana campaña de 1995.

"Tengo mucha confianza, me encanta nuestra plantilla y los cambios en la defensa", declaró Schottenheimer recientemente ante la prensa. "Tengo muchísima confianza en que vamos a estar en el Super Bowl y lo vamos a ganar", afirmó sin dudar.

Además, destacó cómo el mariscal de campo Dak Prescott domina y ejecuta el actual esquema ofensivo.

El peso de los errores pasados

Cabe recordar que Dallas promovió a Schottenheimer como entrenador en jefe justo antes de la campaña 2025. Ocupó el lugar de Mike McCarthy, a cuyo cuerpo técnico se había unido previamente en 2022.

El debut de Schottenheimer al mando terminó con un decepcionante récord de siete victorias, nueve derrotas y un empate. Este saldo negativo dejó a los Cowboys fuera de la contienda de los playoffs por segundo año consecutivo. Aunque la ofensiva brilló al terminar quinta en puntos anotados, el gran problema radicó en la retaguardia. La defensa permitió 30 puntos o más en nueve de los 17 encuentros de la fase regular.

Las estadísticas de contención fueron alarmantes a lo largo de todo el año. La unidad ocupó el penúltimo lugar de la liga en porcentaje de éxito y fue la peor evaluada en EPA por jugada.

Una nueva filosofía defensiva

Ante el evidente desastre defensivo, la gerencia y el entrenador despidieron al coordinador Matt Eberflus tras solo un año. Su reemplazo oficial es Christian Parker, exentrenador de backs defensivos de los Philadelphia Eagles, quien fue una pieza clave en el exitoso sistema de Vic Fangio, llega con credenciales del más alto nivel.

En 2025 ayudó a los esquineros Quinyon Mitchell y Cooper DeJean a ser elegidos al primer equipo All-Pro.

Los jugadores de Dallas ya comienzan a sentir el impacto positivo de su nuevo coordinador. El estelar tackle defensivo de los Cowboys, Quinnen Williams, elogió la experiencia y mentalidad de Parker esta misma semana.

"Es increíble estar cerca de alguien que ha triunfado al más alto nivel en todos lados", comentó Williams. Aseguró estar aprendiendo muchísimo sobre su esquema defensivo, su visión de juego y su aguda inteligencia táctica.

Refuerzos clave y el inicio de temporada

Para complementar este cambio de sistema, la directiva trabajó intensamente durante la temporada baja. Sumaron talento comprobado para presionar a los mariscales rivales, destacando la importante llegada de Rashan Gary.

La secundaria también recibió una vital inyección de juventud y habilidad con la incorporación de Caleb Downs. El ex safety estrella de Ohio State fue seleccionado tras un astuto intercambio en la primera ronda del Draft 2026.

Con una renovada actitud, refuerzos de peso y una estrategia defensiva completamente reestructurada, el equipo afina detalles. La verdadera prueba para medir estas mejoras en el emparrillado está muy cerca de comenzar.

Los Dallas Cowboys iniciarán oficialmente su camino hacia la redención deportiva el próximo 13 de septiembre. Su primer gran rival en este exigente calendario regular serán los New York Giants.