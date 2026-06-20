Innovación en la NFL: Árbitros suplentes para elevar la competitividad

La NFL está lista para marcar un hito esta temporada. Según reportes de los periodistas Kevin Seifert y Kalyn Kahler de ESPN, la liga implementará una medida totalmente inédita. Por primera vez en su historia, se creará un equipo de práctica arbitral. Este nuevo grupo de apoyo estará conformado por un máximo de 12 oficiales de reserva.

La iniciativa nace del reciente contrato colectivo de trabajo firmado con la Asociación de Árbitros de la NFL. Este acuerdo de siete años fue ratificado a principios de mayo.

El pacto logró evitar una inminente huelga tras casi dos años de tensas negociaciones, alejando por completo el fantasma de los cierres patronales y los árbitros de reemplazo.

Dinámica del nuevo escuadrón

Los nuevos oficiales de práctica tendrán roles muy definidos desde el inicio. Serán asignados a equipos arbitrales específicos y viajarán con ellos a los distintos estadios. Estarán siempre listos para intervenir si un árbitro titular sufre alguna lesión. También podrán suplir inmediatamente a quienes presenten un bajo rendimiento en el terreno de juego.

Además de servir como una red de seguridad, la liga planea ascenderlos estratégicamente. Podrán participar en juegos de temporada regular con el fin de acelerar su desarrollo profesional.

Competencia y desarrollo continuo

Bajo el acuerdo laboral anterior, la NFL contaba con 119 árbitros distribuidos en 17 equipos. Solo existían dos suplentes veteranos que rotaban para cubrir posibles lesiones. Ahora, se sumarán 10 oficiales de reserva adicionales para alcanzar la cifra de 12 miembros.

Ramon George, vicepresidente de capacitación arbitral de la NFL, celebró la decisión. "Creo que esto va a generar competencia entre los árbitros, desde los de mayor a menor rango", aseguró George, destacando el impacto positivo de esta nueva dinámica.

El nivel de exigencia subirá drásticamente. George advirtió que los oficiales titulares con un desempeño deficiente podrían ser reasignados a trabajar en la liga UFL.

Transición y compensación salarial

Debido a los retrasos en la entrada en vigor del nuevo acuerdo, es poco probable que se contrate a los 12 reservas este mismo año.

La integración será gradual, basando la selección en las "necesidades futuras" de la liga. Se buscará reemplazar a los oficiales próximos al retiro o con un bajo desempeño reciente.

En el aspecto económico, los árbitros suplentes tendrán garantizado el salario correspondiente a ocho partidos. Sin embargo, podrán aumentar sus ingresos si ofician encuentros adicionales.

Por su parte, la estabilidad de los árbitros titulares está protegida. Seguirán cobrando su salario completo por una temporada de 17 partidos, incluso si son enviados al banquillo.