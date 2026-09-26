Se apagó la fusta inmortal: Gustavo Barrera y la huella imborrable que dejó en el turf chileno

La hípica chilena perdió este sábado 26 de septiembre de 2026 a la fusta más grande de su historia. A los 64 años, tras una batalla implacable contra un cáncer de vesícula con metástasis, falleció Gustavo Barrera. Se fue "El Ciclón", el fusta que dejó una huella inalcanzable en la fusta nacional y que peleó sus últimos días como disputaba cada llegada en la pista: con la mirada fija en el disco y sin dar un metro por perdido.

Los orígenes penquistas y el salto a la capital

Nacido el 8 de julio de 1967 en Concepción, Barrera creció en una cuna de fustas. Fue el menor de seis hermanos, cinco de los cuales abrazaron la misma profesión. Desde sus primeros pasos en su tierra natal comprendió una regla de oro: sobre el lomo de un dosañero no existe espacio para la duda. Tres años le bastaron en la pista penquista para dominar la estadística en dos temporadas consecutivas. En 1981 dio el salto definitivo a la capital. A partir de esa fecha, su nombre quedó grabado con letras de oro en el Club Hípico de Santiago, el Hipódromo Chile y el Valparaíso Sporting de Viña del Mar.

Un récord inalcanzable en los números

Las estadísticas respaldan su reinado indiscutido. Las actas oficiales le reconocen 4.487 triunfos en Chile, aunque el propio fusta ajustaba la cuenta personal sobre los 4.500 festejos al contabilizar sus victorias iniciales en Concepción y las cerca de 40 faenas victoriosas en recintos de elite estadounidense como Belmont Park y Santa Anita. Nadie en la historia del país cruzó la meta en primer lugar tantas veces como él.

Grandes coronas y el amor por «Gran Ducato»

Su palmarés incluye hitos consagratorios. Conquistó tres ediciones de El Derby de Viña del Mar con Semillero (1984), María Candela (1989) y Doy La Guerra (1993). Asimismo, alzó tres trofeos del Gran Premio Hipódromo Chile y dos Copas de Oro. Sin embargo, su devoción máxima tuvo nombre y apellido: Gran Ducato, el monumental alazán que siempre definió como el mejor ejemplar que le tocó pilotar.

La huella de un sello inconfundible: Chile

El seudónimo de "El Ciclón" reflejó fielmente su sello sobre el sillín. Lejos del marketing, el apodo respondió a un estilo directo, corto, enérgico y resolutivo. No pedía permiso en los palos ni daba ventajas en la recta final. En 1985, con apenas 18 años, la prensa especializada lo catalogó como "El Maradona de la hípica nacional".

Foto: Cortesía

El legado definitivo del ídolo: Jinete Hipismo

Se retiró del profesionalismo con el récord absoluto en su poder. Hoy la afición despide al deportista récord, la familia Barrera llora a un hermano entrañable y la actividad ecuestre rinde homenaje a un fusta de época, de aquellos que pusieron el cuerpo en una era donde la profesión exigía más sacrificio que cámaras de televisión.