La millonaria herencia de Cody's Wish rompe la subasta de septiembre

El mercado selecto de purasangres de Lexington vive una transformación absoluta. La primera generación de yearlings del recordado Caballo del Año, Cody's Wish, irrumpió con una fuerza comercial descomunal en la subasta de septiembre de Keeneland. El carismático campeón, recordado por sus emotivas victorias en la Breeders' Cup con la fusta del venezolano Junior Alvarado, trasladó su clase de las pistas a los libros de cría con tres piezas de colección que acapararon las billeteras más exclusivas del hipismo mundial.

El podio de oro de Cody's Wish en el ring de ventas

La paridad y el físico de sus productos desataron una intensa batalla de ofertas en el pabellón de ventas. Tres ejemplares lideraron este debut comercial:

Hip 42 (Potra en Spanish Star): $925,000 dólares

La firma Flying Dutchmen aseguró esta espectacular potra en la sesión inaugural del Libro 1. Su valor radica en su parentesco directo con la ganadora de Grado 1, Kilwin. Pope McLean y Crestwood Farm actuaron como consignadores de esta joya de catálogo.

La firma Flying Dutchmen aseguró esta espectacular potra en la sesión inaugural del Libro 1. Su valor radica en su parentesco directo con la ganadora de Grado 1, Kilwin. Pope McLean y Crestwood Farm actuaron como consignadores de esta joya de catálogo. Hip 206 (Potro en Drop a Hint): $850,000 dólares consignado por Lane’s End Farm Agent.

Este imponente alazán desató pasiones en la tarima de remates. La alianza conformada por Eclipse Thoroughbred Partners, Bridlewood Farm y Robert LaPenta adquirió el producto presentado por la prestigiosa organización Lane's End. Su genética destaca al ser un nieto materno del estelar Into Mischief

Hip 216 (Potra en línea materna de Fancy Day (IRE) )600,000 dólares consignado por Blake Albina.

La fabulosa corredora subió al ring bajo la consignación de Blake-Albina Thoroughbred Services y pasó a las filas de MWG, LLC. Su línea materna genera un alto valor comercial por la influencia del semental europeo Shamardal

Cifra récord: El balance oficial de las dos semanas en Keeneland

El impacto de estos nuevos sementales impulsó al mercado general hacia un terreno nunca antes visto en la industria hípica. Las publicaciones oficiales de Keeneland y las plataformas de verificación como BloodHorse confirmaron un hito financiero.

El precio bruto total de la producción vendida específicamente para esta primera generación de Cody's Wish alcanzó la impresionante e histórica cifra acumulada de $7,860,000 dólares. (Hasta el cierre de la subasta de este viernes, a la falta de la última jornada a realizarse este sábado).

Esta recaudación parcial ya consolida a la edición de septiembre como la subasta de purasangres de un año de edad más lucrativa de todos los tiempos. El legado en las pistas de Cody's Wish mutó con éxito absoluto en oro comercial para los criadores de la industria norteamericana.