¡Último minuto! Belmont Park cancela la jornada del fin de semana por este motivo

Inesperada noticia tomada por las autoridades neoyorquina donde decidieron cancelar la doble programación de carreras este fin de semana donde se tenia previsto correrse 20 carreras entres sábado y domingo. El sábado estaba programada el Gallant Bloom Stakes (3), el Vosburgh Stakes (G3), el Joe Hirsch Turf Classic Stakes (G1) y el Flower Bowl Stakes (G2). Mientras que la jornada del domingo se corria el Belmont Tuf Sprint Stakes (G3) y el Winter Memories Stakes (G3).

Cancelada la doble cartelera en Belmont Park

En un comunicado de prensa emitido hace minutos, la NYRA canceló la programación del fin de semana en Belmont Park, ubicado en Elmont, New York, debido a la previsión de una tormenta del noreste que azotará la región del Atlántico Medio y el noreste con fuertes vientos y lluvias.

De igual manera, NYRA confirmó que añadió días de carreras en Belmont el miércoles y el 7 de octubre para compensar las ausencias. Dado que Belmont ya había programado días de recuperación para el 14, el 21 y el 28 de octubre, esto significa que las carreras en Belmont se celebrarán de miércoles a domingo durante todo el mes de octubre.

Dos de las carreras programadas para el sábado son eventos clasificatorios para la Breeders' Cup: el Flower Bowl otorga una plaza para la Breeders' Cup Filly & Mare Turf y el Vosburgh otorga a su ganador una plaza para la Breeders' Cup Sprint. Las otras cuatro carreras, si bien no son clasificatorias automáticas, también suelen tener implicaciones para la Breeders' Cup.

Cambios en la programación

Las carreras nocturnas programadas para el sábado y el domingo se disputarán el miércoles. El Joseph A. Gimma Stakes, originalmente programado para el jueves, se correrá el viernes y las inscripciones se aceptarán el sábado.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, se esperan lluvias y vientos fuertes durante todo el fin de semana. Para la zona que incluye Elmont, Nueva York, se mantiene vigente un aviso de vientos fuertes desde el viernes a las 2 p. m. (hora local) hasta el domingo a las 6 a. m. (hora del este). Asimismo, se mantiene vigente una alerta por inundaciones costeras desde el viernes a las 6 p. m. (hora local) hasta el domingo a las 6 p. m. (hora local).