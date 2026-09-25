Vendido medio hermano del invicto Gran Manuel (USA) hoy en Keeneland por este precio

Las ventas selectas de septiembre en Keeneland llegan a su final este sábado en un catálogo 4,635 yearlings para la edición 83 de la prestigiosa subasta internacional que se llevó a cabo durante 12 sesiones desde el lunes 14 de septiembre. Hoy con el Hip 3877 fue vendido el medio hermano del potro americano e invicto Gran Manuel, que hace campaña en el Hipódromo Internacional La Rinconada.

Meridiano: Medio hermano de Gran Manuel

En el quinto libro de ventas, correspondiente a la sesión 11 programada para este viernes 25 de septiembre, aparece identificado con Hip 3877, que fue vendido a Beautys Thoroughbred LLC por un monto de $105,000. Este potro es producto del cruce entre el semental Connect y la yegua Beverly’s Song, esta última descendiente directa del renombrado First Samurai. La consignación de este ejemplar fue de Hunter Valley Farm.

Cabe resaltar que este potro posee un valioso linaje, siendo medio hermano del ejemplar invicto y destacado en Venezuela, Gran Manuel (USA). Gran Manuel (USA) ha alcanzado importantes victorias en competencias de alto nivel, incluyendo el Clásico “Gradisco” G3 y el Clásico “El Corsario” G3, ambos celebrados en el hipódromo La Rinconada.

Es importante mencionar que Gran Manuel es hijo de la misma matrona, Beverly’s Song, aunque por el semental World Of Trouble, lo que subraya la excelencia genética y el potencial competitivo que también podría presentar Hip 3877 en el ámbito de las carreras.

Este potro que será subastado es el segundo en pie de la yegua Beverly’s Song.

Gran Manuel (USA), se encuentra bajo la preparación de Ismael Martínez, quien representa a la divisa del Stud “Santo Niño de Atocha”.