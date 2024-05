Exgrandeliga campeón de Serie Mundial tiene un caballo en el Kentucky Derby

Destacado pelotero que conectó 1.465 hits en 5.484 turnos al bate en las Grandes Ligas, entre los años 2002 y 2017 en equipos de Toronto, Los Angeles, Philadelphia y Washington, Jayson Werth el outfielder que tiene en su dedo el anillo de campeón de la Serie Mundial de 2008 con los Philis de Philadelphia, incursionó en el mundo del hipismo como propietario.

Jayson Werth siempre fue aficionado al hipismo y luego de su retirada del beisbol en 2018 producto de una lesión en el muslo, el contacto con el conocido propietario Rich Averill despertó en Wetrh la pasión por los purasangres de carrera. La fascinación por los caballos comenzó desde niño, cuando trabajaba en una granja de caballos cerca de su casa en Springfield, Illinois.

La inversión de Werth en Dornoch (Good Magic), el hermano completo del ganador del Kentucky Derby en 2023, Mage, junto con West Paces Racing, R.A. Hill Stables, Belmar Racing and Breeding y Pine Racing Stables marcan un paso importante en el competitivo mundo de las carreras de caballos. El potro es entrenado por Danny Gargan y será conducido por el panameño Luis Sáez este sábado 4 de mayo en la carrera por las rosas.

Dornoch saldrá del puesto de pista N°1 en el Kentucky Derby lo que en teoría lo obliga a buscar la velocidad desde el inicio para no quedar atrapado en el trafico de los 20 ejemplares que disputan la gran carrera. Dornoch es cotizado 20/1 en el Morning Line de la primera de la triple corona norteamericana que este año repartirá $5.000.000 en premios.

Jayson Werth, con el Two Eight Racing (28 era su número en la gran carpa), ha sido exitoso con sus primeros ejemplares, entre los que se cuentan R Harper Rose (Khozan), ganadora clásica de 4 carreras y 2 segundos en 6 actuaciones y que disputará el Eight Belles S. (G2) este viernes 3 de mayo en Churchill Downs. También el ejemplar R Calli Kim (Revolutionary), ganadora clásica de 9 carreras en 15 actuaciones, yeguas consentidas de Jayson Werth en sociedad con Averill Racing.

Entrevistado por The Washington Post, Jayson Werth declara: ""Es el deporte de los reyes. La gente invierte millones de dólares cada año en caballos sólo para intentar entrar al Derby. Entonces la gente me dice: Espera. ¿Llevas dos años haciendo esto y ya tienes un caballo en el Derby? Hay gente que hace esto toda su vida y nunca ha conseguido un caballo en el Derby”. Werth será el primero en tener un anillo se Serie Mundial y también un Trofeo y las rosas del Kentucky Derby.