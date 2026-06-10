Manchester United cierra su intensa gira europea de pretemporada ante el AC Milan

Suscríbete a nuestros canales

El Manchester United pondrá punto final a su apretada agenda de pretemporada enfrentando al histórico AC Milan. Este emocionante encuentro amistoso se llevará a cabo en la ciudad de Breslavia, Polonia. Según confirmó el club inglés este martes, el partido está programado para el 15 de agosto. El duelo servirá como la última gran prueba antes del esperado arranque de la Premier League.

Consolidando el proyecto de Carrick

Bajo la dirección táctica de Michael Carrick, los "Diablos Rojos" buscarán mantener el nivel competitivo mostrado recientemente. El equipo intentará consolidar el alentador tercer puesto obtenido durante la exigente campaña pasada. Esta serie de amistosos será fundamental para integrar nuevas piezas y afinar el esquema de juego. El objetivo principal de la plantilla es llegar en óptimas condiciones para pelear por el título.

Una gira por el norte de Europa

La preparación comenzará oficialmente el 18 de julio, cuando se midan ante el Wrexham en Helsinki, Finlandia. El siguiente reto será enfrentar al Rosenborg en la ciudad noruega de Trondheim, el viernes de esa misma semana. Posteriormente, el club viajará a Suecia para encarar dos compromisos de altísima exigencia. El primero será el 1 de agosto disputando la Snapdragon Cup contra el Atlético de Madrid en Estocolmo.

Rivales europeos y conexión global

La parada sueca concluirá el 8 de agosto enfrentando al monarca europeo, el Paris Saint-Germain, en Gotemburgo. Días después, el 12 de agosto, el United revivirá una histórica rivalidad inglesa midiéndose al Leeds United en Dublín. Jason Wilcox, director deportivo, destacó la importancia de visitar cinco países y seis ciudades diferentes. Aseguró que esta cercanía con los aficionados será vital para tomar impulso de cara a la temporada 2026-27.