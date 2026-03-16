Thomas Müller no olvida el pasado: La broma sobre el frío de Múnich que persigue a James Rodríguez

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El calendario de la MLS ha reservado un espacio especial para el morbo y la nostalgia. James Rodríguez, la flamante contratación del Minnesota United, se prepara para su esperado debut oficial en un escenario que parece sacado de un guion de comedia: enfrentando a los Vancouver Whitecaps de su antiguo compañero y amigo, Thomas Müller.

El icónico atacante alemán, que también inició recientemente su aventura en Norteamérica, no dejó pasar la oportunidad para calentar la previa con su característico sentido del humor, rescatando una vieja narrativa que persigue al colombiano desde su paso por la Bundesliga.

El fantasma del invierno alemán

La relación entre James y el frío ha sido un tema de debate recurrente desde que el cucuteño militó en el Bayern Múnich. En aquel entonces, se rumoraba que James no se sentía cómodo con las bajas temperaturas de Baviera, una idea que Müller decidió revivir ahora que el destino los sitúa en ciudades conocidas por sus inviernos implacables.

En declaraciones para la página oficial del Vancouver Whitecaps, Müller bromeó sobre la elección de James de mudarse a Saint Paul. "Me sorprendió que haya elegido Minnesota porque en Múnich él siempre contaba historias sobre el frío, de que se congelaba en el invierno", comentó entre risas el alemán. "Tengo curiosidad por preguntarle por su decisión. James, ¿qué está pasando? Pensé que te gustaba estar más en las zonas cálidas", añadió con la ironía que lo caracteriza.

La respuesta de James: El profesionalismo sobre el clima

James, consciente de que la prensa suele magnificar estas anécdotas, decidió zanjar la polémica en una entrevista reciente con The Athletic. El "10" colombiano fue enfático al desmentir que su salida de Alemania tuviera algo que ver con el termómetro, calificando la situación como una mala interpretación de sus palabras.

"No me fui por el frío. He vivido en Múnich y para mí, frío o calor, estar aquí en Minnesota o estar en el calor de Barranquilla, es lo mismo, porque solo pienso en jugar", sentenció Rodríguez. Con estas declaraciones, el capitán de la Selección Colombia dejó claro que su prioridad absoluta es recuperar el ritmo competitivo de cara al Mundial 2026, sin importar los grados centígrados que marque el marcador del Allianz Field.

Un duelo de leyendas en un nuevo escenario

El enfrentamiento entre Minnesota United y Vancouver Whitecaps no solo representa el debut de James, sino que pone frente a frente a dos de los futbolistas más influyentes de la última década. Ambos compartieron vestuario en el gigante bávaro, donde forjaron una buena química dentro y fuera del campo.

Ahora, con Müller liderando la ofensiva canadiense y James buscando convertirse en el eje creativo de los "Loons", la MLS presencia un choque de jerarquía europea en suelo americano. Mientras los fanáticos esperan ver la magia del colombiano en el césped sintético, la atención también estará puesta en ese abrazo inicial entre dos viejos conocidos que, a pesar de las bromas sobre el clima, comparten el mismo hambre de victoria en este nuevo capítulo de sus carreras.