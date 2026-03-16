El regreso del "10": James Rodríguez debuta con el Minnesota United en la MLS

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Tras una espera que pareció eterna para la afición colombiana, James Rodríguez finalmente volvió a pisar un terreno de juego de manera oficial. Tuvieron que pasar 117 días desde su última aparición para que el volante cucuteño hiciera su debut con el Minnesota United, club que lo fichó a principios de febrero como su gran apuesta mediática y deportiva para la presente temporada.

El estreno se produjo este domingo en el BC Place de Vancouver, durante la derrota de los "Loons" ante los Whitecaps por la cuarta fecha de la MLS. Aunque el resultado colectivo fue para el olvido, la entrada de James marcó el punto álgido de la tarde para los espectadores presentes.

Un debut bajo la lupa en Canadá

Cuando el reloj marcaba el minuto 64 y el tablero del cuarto árbitro mostró el número 10 en verde, el estadio vibró. James ingresó en reemplazo de Tomás Chancalay para ocupar su posición natural de enganche, con total libertad para gestionar los hilos del mediocampo.

A pesar de que el marcador era adverso, la calidad del colombiano dejó destellos de su vigencia. Según los registros de Sofascore, Rodríguez completó 21 de sus 27 pases (78% de precisión), acertó la mitad de sus envíos en largo y ganó 3 de sus 7 duelos individuales. No obstante, la falta de ritmo competitivo fue evidente: James se vio lento en las transiciones defensivas y en el despliegue físico, una consecuencia lógica tras no jugar desde aquel amistoso de la Selección Colombia contra Australia en noviembre de 2025.

Impacto inmediato y orden táctico

A pesar de la pesada derrota —que se selló con un sexto gol en contra tras la entrada del colombiano—, la presencia de James otorgó una estructura más clara al ataque de Minnesota. El equipo mostró una mayor intención de posesión y un orden que no había tenido en la primera hora de juego.

James parece estar utilizando estos partidos como una "pretemporada extendida". Con su contrato finalizando en junio, justo antes del inicio de la Copa del Mundo el 11 de junio, el mediocampista tiene un margen estrecho para recuperar su mejor versión física. Solo le restan once compromisos con el club estadounidense antes de su último juego programado contra el San Diego F.C. el 23 de mayo.

El radar de Néstor Lorenzo y la Selección Colombia

Para el cuerpo técnico de la Selección Colombia, la noticia de su regreso es un bálsamo de tranquilidad. A solo dos semanas de la fecha FIFA de marzo, donde la "Tricolor" se medirá ante potencias como Croacia y Francia, ver a James con minutos competitivos es fundamental.

Estos amistosos de alto nivel serán la prueba de fuego definitiva para determinar si el capitán llegará al Mundial 2026 en condiciones de liderar al equipo. Por lo pronto, la siguiente escala para James y Minnesota será el enfrentamiento contra el Seattle Sounders, donde se espera que el colombiano pueda sumar una mayor carga de minutos y empezar a sacudirse el "óxido" de la inactividad.