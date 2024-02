Adidas publica los nuevos botines de Lionel Messi antes de su debut en la MLS

Lionel Messi está listo para el debut con el Inter Miami en la temporada 2024 de la MLS y Adidas presentó los nuevos botines que usará esta campaña.

Los botines los llamaron los Messi Spark Gen10s que tendrán un color azul similar al de la bandera de Argentina, pero con unos detalles en dorado como los que tiene la camiseta de la actual selección campeona del mundo.

“desde el corazón de Argentina >>> Messi Spark Gen10s está aquí”, escribió Adidas junto a Lionel Messi con el uniforme del Inter Miami dando a explicar que los usará por primera vez esta semana y están inspirados en la selección albiceleste.

Messi pide disculpa y aclara la situación con Hong Kong

Messi explicó que notó unas molestias físicas en el abductor en los amistosos jugados en Arabia contra el Al Nassr y el Al Hilal como parte de la gira internacioal de pretemporada del Inter Miami.

"Como ya dije en la conferencia de prensa que hice, tenía una inflamación en el abductor y no pude participar. En el primer partido en Arabia lo sentí, en el segundo intenté jugar y fue a peor. Intenté el día anterior en el entrenamiento hacer un esfuerzo por toda la gente que había, hice lo que pude", aseguró.

"Estuve con todos los chicos que había y la verdad que no podía jugar, porque sentía molestias y tenía riesgo de ir a peor. Pasaron los días, me sentí un poco mejor y por eso jugué en Japón. Como siempre mandarle un cariño muy grande a toda la gente de China, que siempre lo he tenido", concluyó el argentino.

Messi arrancará este miércoles la nueva temporada de la MLS con un partido en casa contra el Real Salt Lake.