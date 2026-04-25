Liga MX: Mazatlán FC desaparece oficialmente del fútbol mexicano

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La historia de Mazatlán FC llega a su fin este fin de semana, marcando un hito agridulce en la estructura del fútbol mexicano. Tras su polémica fundación en 2020, la organización se despide del profesionalismo para dar paso a la refundación del Atlante en la máxima categoría de Liga MX.

Este movimiento administrativo pone punto final a la identidad del equipo morado en el Estadio El Encanto. La directiva ha confirmado que la plaza será ocupada íntegramente por la tradición del Atlante FC, quienes recuperan su lugar en primera tras años de ausencia en la primera división.

La desaparición del Mazatlán FC genera sentimientos encontrados en la afición, despidiendo a un club que intentó modernizar la experiencia del aficionado en Sinaloa. Con este adiós, el fútbol mexicano cierra un capítulo efímero y se prepara para el retorno de una de las instituciones más emblemáticas del deporte nacional.

¿Por qué desaparece Mazatlán FC del fútbol mexicano?

La desaparición del Mazatlán FC responde a una crisis estructural donde el fracaso deportivo y la nueva política contra la multipropiedad dictaron sentencia. Tras seis años sin superar el 40% de efectividad y acumular multas millonarias en la tabla de cocientes, el proyecto de Grupo Salinas se volvió insostenible.

El factor determinante fue la orden de la Liga MX de eliminar el control de múltiples equipos por un mismo dueño, dejando a los Cañoneros como una pieza sacrificable. Ante la obligación de vender, se concretó el acuerdo con Emilio Escalante para transferir el certificado de afiliación al Atlante FC.

Esta operación marca el regreso de los Potros de Hierro a la Ciudad de México para jugar en el Estadio Azteca, dejando el nombre de Mazatlán relegado a la Liga de Expansión. Con este movimiento, el fútbol mexicano recupera una tradición clásica en el 'Coloso de Santa Úrsula'.