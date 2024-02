¡Se llenó de elogios! Histórica jugadora de Estados Unidos se rindió ante la Selección Mexicana Femenil (+Video)

El pasado lunes 26 de febrero se vivió un momento histórico dentro de la última jornada de la fase de grupos de la Copa Oro Femenina, puesto que la Selección de México Femenil derrotó por un marcador de 2-0 a su similar de Estados Unidos, siendo esta la segunda victoria del combinado azteca en la historia de la Federación.

Con goles de Lizbeth Ovalle y Mayra Pelayo, México se impuso por 2-0 a la selección femenina de Estados Unidos en el último partido de la fase de grupos de la Copa Oro de la Concacaf, disputado el lunes en el Dignity Health Sports Park ante 11.612 espectadores. Resultado que catapultó a la delegación femenina de México a los cuartos de final como primera del grupo A.

Las dirigidas por Pedro López Ramos se convirtieron en la primera selección en derrotar a la USWNT en suelo estadounidense desde Canadá el 11 de noviembre de 2000. Estados Unidos estaba invicto en 80 partidos en casa contra rivales de la Concacaf, con un récord de 78 victorias y tan solo dos empates.

Alex Morgan se llenó de elogios

De esta manera, una de las mejores jugadoras que ha visto este deporte, Alex Morgan, se llenó de halagos hacia la delegación azteca luego de culminado el encuentro. La artillera estadounidense entró al comienzo del segundo tiempo con el objetivo de cambiar el destino del enfrentamiento; sin embargo, al escuchar los tres silbatazos del colegiado principal, la jugadora se acercó a los medios de comunicación para dar sus declaraciones sobre el encuentro.

“México jugó muy bien esta noche, realmente jugaron bien. No solo en Concacaf han crecido, todo el mundo ha progresado, han subido mucho su nivel, ha ayudado mucho ver lo que han hecho con las ligas por el mundo, México es una gran muestra de eso con su liga. Así que, Concacaf no es lo que era hace 14 años cuando perdimos contra México”, declaró para la Concacaf.

De igual manera, Morgan aprovechó el escenario para enviar un mensaje a todas sus compañeras, a quienes demostró su descontento por la derrota sufrida ante su similar de México. “No jugamos ni cerca de nuestro mejor nivel, creo que encontramos algunos espacios en la cancha, pero no fue suficiente. No ejecutamos las oportunidades que tuvimos, no exigimos a la portera rival, nos quebramos fácilmente y México vino a jugar esta noche, lo hicieron muy bien”, aseveró la capitana del combinado de las ‘barras y de las estrellas’.