Gennaro Gattuso confiesa cuál equipo le cambió su forma de ver el fútbol

Uno de los jugadores más duros de enfrentar en la primera década del siglo 21 fue, sin dudas, Gennaro Gattuso, el centrocampista italiano es uno de los más recordados en el calcio por todo lo que consiguió con el Milan y la selección italiana. La mayoría de equipos y jugadores temían a "Rino", no obstante, hubo un equipo que le cambió la forma de ver el fútbol.

El ahora entrenador del Marsella habló en una reciente entrevista con el L'Equipe sobre dos temas que no había repasado antes. Gennaro explica que durante su etapa como jugador del Milan, por el año de 2005, cuando se enfrentó al Barcelona en Champions, aquél equipo dirigido por Frank Rijkaard lo sorprendió a él y a su equipo por su forma de jugar.

Gattuso no esconde lo impactante de conocer un estilo único en algún momento de su carrera: "Cuando yo tenía 27 o 28 años empezamos a jugar partidos contra el Barça de Xavi, Iniesta, Ronaldinho, Messi (Fue en la Champions 05/06 contra el Barça de Rijkaard)... Algo pasó dentro de mí. Corrimos noventa y cinco minutos, hice una maratón en cada partido contra ellos y toqué el balón tres o cuatro veces. No entendíamos lo que nos estaba pasando. Comencé a interesarme por la cuestión, la estudié, miré...".

El italiano ya tenía despierta la vena de entrenador por aquel momento, algo que después podría desarrollar mejor una comenzó su carrera como director técnico. Una de las inspiraciones para Gattuso, por increíble que parezca, es Pep Guardiola, el entrenador del Manchester City es una de las referencias para el italiano y también es el protagonista de una de las anécdotas más particulares del milanista.

"Esperé casi tres días en las puertas del centro de entrenamiento del Bayern, esperando ver llegar el coche de Guardiola. No le había pedido nada a nadie, porque no me gusta pedir favores. Me reconoció cuando finalmente pasó junto a nosotros, pero eso fue cuando llevábamos allí dos días. ¡Estaba muerto de frío!"