Ex jugador del Real Madrid ataca al barcelonista Frenkie De Jong

Uno de los jugadores del Barcelona del que más se ha hablado en los últimos días es el centrocampista Frenkie De Jong, el oriundo de los Países Bajos es señalado por muchos de ser uno de los problemas del equipo y no precisamente por lo deportivo, sino por su elevado sueldo; El ex Ajax gana casi 40 millones de euros, según la prensa española.

De Jong es el jugador mejor pagado del Barcelona, muy por encima del segundo en la lista (Robert Lewandowski), está situación lo ha puesto en peligro de salir del equipo en caso de que no rebaje su salario, no obstante, muchos consideran que su nivel de juego no se corresponde a lo que representa para el equipo, aunque para Xavi y el resto del equipo luce como un jugador vital.

El último en alzar la voz en contra de Frenkie fue el ex jugador del Real Madrid Rafael Van der Vaart. El que fuera también centrocampista de los Países Bajos considera que su compatriota no entiende lo que su equipo necesita a la hora de jugar. "Juega como un cartero. Tarda en pasar el balón hacia adelante, en lugar de eso sigue corriendo y llevándolo a su compañero. ¡Una vez que te alejas de tu oponente, debes mantener el balón en movimiento!"

Van der Vaart se ha caracterizado por ser un jugador muy crítico desde su retiro como jugador en activo, de hecho, eso le ha permitido asistir como invitado a distintos programas de televisión e incluso recibir ofertas para trabajar como comentarista.