¿Un dineral? Periodista revela las cifras del contrato de Frankie de Jong (+Video)

Frankie de Jong, el talentoso mediocampista del FC Barcelona, ha sido noticia en el último tiempo por las especulaciones que existían en relación a su contrato con el conjunto culé y sobre las supuestas cifras que estaban contempladas en el vínculo, situación que generó que el jugador mostrata toda su cólera y manifestara que se ha estado mintiendo con ese tema.

"Últimamente me estoy irritando un poco. Estoy cabreado con lo que escribe la prensa en general, salen muchas cosas que no son verdad. No lo puedo entender. Van diciendo cosas que no son verdad. No sé cómo no os da vergüenza decirlo", dijo De Jong, con relación a los números de su estado contractual.

Con ese contexto de semejante rajada del neerlandés a la prensa, el periodista Lluís Canut visitó el programa 'Onze' de TV3 y soltó el que sería el salario real del jugador, muy alejado de las altísimas cifras que se le relacionaban: "Frenkie de Jong está cobrando 16 millones de euros brutos por temporada".

Uno de los aspectos que pudo generar toda la controversia es que el futbolista pactó con el Barca algunos diferimientos de sueldo durante la pandemia del Covid-19, por lo que esas podrían ser las cantidades que está por entregar la entidad culé a las cuentas del mediocampista.