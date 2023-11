Darwin Núñez tuvo dos ocasiones de gol sin premio para el Liverpool (+ Video)

Por la jornada 13 de la Premier League, se enfrentan Manchester City vs Liverpool, un juegazo que no se pueden perder y que estará lleno de ocasiones de gol de principio a fin por ambas escuadras. El City está 1-0 ganando el partido gracias a un gol de Erling Haaland, pero Darwin Núñez tuvo dos ocasiones para subir el marcador y no logró concretar.

Darwin Núñez tuvo dos ocasiones de gol, un golpe de cabeza que tapó de manera espectacular Ederson y un pase al hueco de Szoboszlai que el atacante uruguayo no logró ver portería.