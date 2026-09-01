¡Ya hay fecha! Telemundo confirma cuándo regresa ‘Sin senos sí hay paraíso’

Suscríbete a nuestros canales

La espera terminó para los seguidores de ‘Sin senos sí hay paraíso’. Telemundo confirmó que la nueva temporada de la exitosa franquicia llegará a su pantalla en este 2026, marcando el regreso de varios de los personajes más recordados de esta historia.

Aunque la cadena todavía no ha revelado el día exacto ni el horario del estreno, el anuncio despeja una de las principales dudas que mantenía en expectativa a los fanáticos de la saga protagonizada por Carmen Villalobos.

La nueva producción también estará disponible a través de Peacock, según confirmó Telemundo.

Carmen Villalobos vuelve como Catalina Santana

Uno de los grandes atractivos de esta nueva etapa será el regreso de Carmen Villalobos como Catalina Santana, personaje que se convirtió en uno de los más emblemáticos de la franquicia.

Pero no estará sola. La producción también contará nuevamente con Majida Issa como Yésica Beltrán, ‘La Diabla’, Catherine Siachoque como Hilda Santana y Gregorio Pernía como Aurelio ‘Titi’ Jaramillo.

A ellos se suman Fabián Ríos como Albeiro Marín y Carolina Gaitán como Catalina Marín, además de Elizabeth Gutiérrez como Diva Montero y Arturo Barba como Israel Montero.

El regreso de La Diabla resulta especialmente llamativo, pues el personaje interpretado por Majida Issa se convirtió en uno de los grandes antagonistas de la historia. Telemundo ya había confirmado desde enero que la actriz retomaría este papel para la nueva temporada.

Una historia más peligrosa y con el mundo de las cámaras web

La nueva temporada no será simplemente una repetición de las anteriores. Telemundo plantea una historia centrada en la venganza, la supervivencia y el empoderamiento, trasladando parte de la acción al peligroso mundo de las cámaras web en Medellín.

En esta ocasión, Catalina Santana y Aurelio ‘Titi’ Jaramillo intentan reconstruir sus vidas lejos de los problemas de su pasado. Sin embargo, Catalina termina regresando a un escenario que creía haber dejado atrás y se une a la DEA para infiltrarse en una poderosa organización criminal que se aprovecha de mujeres vulnerables.

Mientras intenta desmantelar esa red y proteger a su familia, el regreso de La Diabla amenaza con poner nuevamente todo patas arriba.

El primer adelanto publicado por Telemundo ya dejó ver parte de ese nuevo universo. Carolina Gaitán, como Catalina ‘La Pequeña’, aparece explorando una faceta más íntima frente a una cámara, sin imaginar que alguien la observa. Lo que comienza como una situación de seducción rápidamente se convierte en una amenaza.

¿Cuándo se estrena ‘Sin senos sí hay paraíso’?

Por ahora, la información oficial apunta a noviembre de 2026, pero Telemundo todavía no ha comunicado la fecha exacta ni la hora de emisión.

Todo indica que la producción ocupará el espacio que deje ‘El señor de los cielos’, actualmente programada a las 9:00 p. m., hora del Este, aunque este movimiento aún no ha sido confirmado oficialmente por la cadena.

La nueva temporada fue grabada en Colombia y representa el reencuentro de figuras fundamentales de una franquicia que comenzó hace años y que ahora busca conquistar nuevamente al público con una historia renovada, más actual y llena de conflictos.